2024亞太暨台灣永續行動獎 中市蟬聯宜居永續城市獎

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秘書長黃崇典表示，宜居永續城市獎方面，臺中以「幸福永續、富市臺中2.0」為主題，展現盧秀燕市長推動「幸福三部曲」施政成果，在本次評比內容包括：都市規劃與管理、永續運輸系統、文化與自然遺產、自然生態保護、包容、安全與綠色的公共空間、社會住宅、氣候行動績效及推動自願檢視報告等9項評比構面，充份展現包容、安全、韌性及永續的特質因而獲獎，盧秀燕市長的永續治理成果獲得國際肯定。
永續行動獎部分，囊括經濟發展、社會共融及環境永續各項服務與實績，共計12個局處獲獎。首先，農業局以「強化農安、守護食安」參獎，推動多元作物有害生物綜合管理（Integrated pest management, 簡稱IPM），建構友善作物栽培環境，讓2023年農藥殘留抽驗檢測合格率高達9成5以上，獲得台灣永續行動獎特優的佳績。
臺中市政府表示，在無障礙交通接送服務、醫療衛生、閱讀推廣及氣候行動等計畫方案，獲得8項金獎的殊榮，加上推動性別平權、氣候變遷調適、太陽能光電球場及長者照護等成果，也獲得8項銀獎的佳績，彰顯台中打造宜居永續城市成果。。
秘書長黃崇典表示，臺中於今年亞太暨台灣永續行動獎整體表現亮眼，8日至10日臺中市政府參與「2024亞太永續博覽會」，活動於台北世貿一館登場，市府展攤（城市區編號C12），民眾只要到中市展攤體驗互動設施，就可獲得限量活動宣導品，分享永續減碳努力成果。