奧運籃球／塞爾維亞4強再戰美國！小組賽26分差慘敗 Jokic成關鍵
美國男籃將在今（9）日凌晨3點30分奧運男籃4強對上塞爾維亞，塞爾維亞在8強戰上演絕地大逆轉，克服全場最多24分的落後，將澳洲逼進延長賽，最終以95比90拿下勝利晉級4強，美國在4強則是以122比87大勝巴西晉級，美國男籃本次在小組賽和塞爾維亞同分在C組，小組賽美國以110比84擊敗塞爾維亞，而4強兩隊再度交手，Nikola Jokic能上場多少時間，將成為此役的重點。
記者吳政紘／綜合報導
美國在預賽被分在C組和塞爾維亞同組，首戰就雙方就對上，即便Jokic砍下20分8助攻5籃板的表現，但孤掌難鳴，美國最終靠著Kevin Durant全場狂轟23分與「詹皇」LeBron James21分9助攻8籃板「準大三元」表現下，以110：84大勝塞爾維亞。
塞爾維亞在8強賽碰上澳洲，一度陷入24分落後，但靠著Jokic繳出21分、14籃板、8助攻、4抄截以及Bogdan Bogdanovic17分的帶領下，最終在延長賽驚險擊敗澳洲，晉級奧運男籃4強，美國在8強戰對上巴西，可說是毫無懸念，上半場結束美國就領先27分，最終以122比87大勝巴西晉級。
Jokic上場時間成關鍵 心裡素質也重要
4強賽兩隊再度碰頭，美國男籃的統治力無庸置疑，塞爾維亞若想闖進金牌戰，Jokic能在上場多少時間成為塞爾維亞的焦點，除了Jokic外，塞爾維亞團隊的積極度也是比賽關鍵之一，8強對上澳洲的比賽，塞爾維亞球員被澳洲拉開比分後，在場上積極度也降低，讓總教練Svetislav Pesic看不下去，喊出暫停在場邊怒罵球員，這一罵也罵醒塞爾維亞球員，最終讓球隊獲得勝利，因此對上美國的比賽，塞爾維亞球員的心理素質也是4強賽的關鍵之一。
本場比賽《台灣運彩》看好美國能大勝過關，開出夢幻隊讓15.5分的盤口。而根據《球王體育賽事inplayZ》整理的資訊顯示，有近85%的球迷看好美國隊能輕鬆獲勝。