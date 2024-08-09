苗栗縣「移動式空品應變指揮車」 獲台灣永續行動獎金獎

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環保局表示，「移動式空品應變指揮車」於110年3月啟用至今，經歷6次大型火災應變作業，並於6個鄉鎮逾25處監測點，已持續累積服役逾15,000小時，主要服役範圍分為污染潛勢熱區監測及火警災害緊急應變，輔助稽查人員進行智慧執法，參與稽查告發 20 件次，裁罰金額達新臺幣 412萬元。
在持續推動監測及管制下，積極改善環境品質，112年度空氣污染陳情案件數為1,627件相較109年2,041件下降約20%，其中陳情異味案件112年度為1,515件相較109年1,863件亦下降約19%，並呈現逐年下降趨勢，展現導入科技輔助環境治理顯著成效。
環保局長陳華盛表示，過去面臨疫情影響，為減少人與人之接觸，打造「移動式空品應變指揮車」，在稽查量能上提供一大助力，指揮車設備包含「揮發性有機物高值觸發不鏽鋼瓶採樣設備」、「揮發性有機物攜帶式連續監測質譜儀」、「空品感測器」以及「AI智慧判煙系統」等科技儀器，即時分析數據，洞燭機先，大大提升污染陳情案件調查機動性，另於災害事件發生時，可隨即將車輛行駛於災害現場周邊，即時掌握污染物濃度。
陳華成說，經由環保局相關業務單位同仁的創新思維及齊心協力，讓環保局在推動永續發展中獲得佳績及肯定，期盼未來能持續強化執法利器，善用多元智慧科技，為苗栗縣空品把關，進而維持民眾健康。