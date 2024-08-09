台北老屋餐廳+1！米其林小小樹食進駐0km山物所 菜色、裝潢開箱
被封為「不只摘下米其林綠星，也擄獲嗜肉者的心」的小小樹食，此次不僅開設新分店，還推出新革命的餐點。此次新分店進駐位於金山南路二段的「0km 山物所」，於日式老宅中推出4套全新概念的「和式洋食」蔬食套餐，菜色精緻豐富，並與百年茶莊王德傳合作，完美演繹茶食文化，還選於假日的早餐時段，推出奶油烤吐司、酪梨酸種開放吐司、手作三角飯糰等主食。
記者葉盛耀/綜合報導
0km 山物所位於金山南路二段，為舊日治時期木造町屋宿舍群活化應用的複合式空間，由勤美集團經營，更是台北市最完整保留的日式雙併町屋之一。而此次為小小樹食首次進駐歷史建物，整體空間設計由格式設計操刀，以「設計與歷史建物共存」為核心，尊重原歷史建築及其構造，選用紅銅、古銅、不銹鋼、黑鐵、青磚、紗網等材質，通過自然鏽化、亂紋、髮絲、鏡面等多種表面處理方式與加工細節。
小小樹食提到，餐點是空間中不可或缺的一部分，團隊維持不變的精神就是精選當季的有機蔬菜和新鮮食材製作料理。午餐與晚餐時段提供全新概念的「和式洋食」蔬食套餐，包括四款定食：以紅油皮蛋豆腐餃為靈感，衍生出的「十二香皮蛋剝皮辣椒炒手麵」，特選埔里日晒陽春寬麵；以胡蘿蔔、白花椰菜等蔬果發酵製成的「多蜜汁蔬菜咖哩飯」，充滿食材原味的香甜又不失咖哩醬的獨特風味；以及「照燒筍香茄子炊飯」，採用醬烤鰻魚手法料理的茄子，鋪在炊飯上；還有原本就是小小樹食招牌菜的「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」。
每款主食搭配根據季節食材調整內容的野菜沙拉、小點與漬物，讓每位客人都能品嘗到當季新鮮蔬果製成的餐點，並呼應小小樹食0km山物所的空間：讓每分對大自然的關懷回歸對人文體驗的理解。最特別的是，這次還邀請百年茶莊王德傳攜手合作，提供專屬的「茶食搭配」，將飲食體驗昇華。
「小小樹食0km 山物所」更是該品牌首次在早餐時段營業，假日限定推出奶油烤吐司、酪梨酸種開放吐司、手作三角飯糰等主食，搭配季節濃湯。在主建築的後方，還設立了小小樹食的人氣果汁、飲品和甜點店「Little Tree Juice Club」主供外帶。
至於專做異國蔬食Buffet的「果然匯」，也打造夏季限定餐區，聯名「一寸鮮」超級食物三日苗，讓顧客可製作屬於自己的Poke Bowl，體驗DIY夏威夷拌飯的樂趣。「Poke」源自夏威夷，當地漁民因為在船上不方便烹煮，便將食材切成小塊，加入海鹽、海藻等佐料，搭配米飯一起生食。
果然匯主廚以發芽三天大的青花椰苗小寶寶「三日苗」特製成主料「橄欖油洋菇拌三日苗」，搭配酪梨、秋葵、紅藜北非小米、夏威夷豆鳳梨醬、墨西哥莎莎醬等十多種配料，混搭後就製成屬於自己的夏威夷拌飯。另外，壽司區也有「三日苗捲壽司」，還有「三日苗黃金天貝捲」等多樣夏季新菜色。