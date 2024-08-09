奧運200公尺金牌破紀錄！決賽「跑贏3個美國人」　他曾窮到沒鞋穿

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特博格出身於非洲南部的波扎那，總人口約253萬（台北人口約264萬），國家領土有70%被沙漠佔據；奧運金牌特博格從6歲接觸體育，國小開始「跑的特別快」就成為他的特點，他也在國內賽事拿下一些賽跑獎牌，不過比起田徑，特博格更喜愛足球，並幻想能在歐洲職業賽上場、在世界盃大展身手。
然而現實相當殘酷，特博格加入的足球隊表現不佳，自己甚至只能長期待在板凳，鮮少有上場機會，更別說被球探挖掘，他意識到如果想靠體育改善家人的生活，更有天賦的短跑或許才是他的救贖，於是特博格在16歲時選擇離開足球場，重新踏上既熟悉又陌生的跑道。
窮到沒錢買鞋子 穿叔叔的褲子上場比賽
波扎那曾是世界上最貧窮的國家之一，特博格不管是練習足球或短跑，在國內缺乏基礎設施的情況下，環境都相當艱難，他曾透露，「鞋子很貴，我們家根本買不起，光腳訓練幾乎是日常，我還會穿一條叔叔上學時穿過的舊褲子上場」，直到他搬到波扎那首都哈博羅內，資源才慢慢好轉。
雖然訓練環境刻苦，但特博格沒有想過放棄，2020年他打破全國紀錄後，終於被一間體育經紀公司注意，贊助他新的釘鞋，2021年，他以17歲的年紀參與人生第一場國際賽，並在同年8月於U20世錦賽獲得100公尺金牌和200公尺銀牌；2022年，特博格接續在非錦賽、世青賽拿下金牌，100公尺已有9秒91、200公尺19秒96的成績，這時他已在國際場上展露頭角，2022年7月，特博格選擇加入美國俄勒岡大學，追求更精進的短跑訓練。
奧運首位非洲200公尺金牌誕生 一次力壓3位美國好手
2023年田徑世錦賽，特博格100公尺9秒88拿下亞軍，200公尺19秒81第三名，2024年，他踏上奧運五環殿堂，100公尺成功跑進決賽，最後成績9秒86，在上屆東京奧運可以拿下銅牌，但巴黎奧運100公尺決賽堪稱近年最激烈短跑賽事，因此特博格只拿下第6名。
幾天後的200公尺決賽，田徑強權美國一次跑進3名選手，特博格在起跑入彎後明顯取得領先，最終跑出19秒46的新非洲紀錄，3名美國選手分居2到4名，分別是貝德納雷克 （Kenny Bednarek）19秒62、萊爾斯（Noah Lyles）19秒70、奈頓（Erriyon Knighton）19秒99。
從1986年第一屆奧運開始，200公尺項目美國共拿下16屆金牌，2008年起則由「牙買加閃電」博爾特（Usain Bolt）壟斷3屆，來自波扎那的特博格，成為奧運史上首位代表非洲出賽的金牌，也是波扎那奧運史上首面金牌，賽後受訪他表示，這面金牌將送給今年5月剛過世的母親塞拉蒂瓦（Seratiwa），特博格的跑鞋上，甚至印上已故母親的出生日期，故事格外感人。
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