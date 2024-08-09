奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

奧運男籃／Currry飆9三分、狂砍36分！美國95：91大逆轉塞爾維亞

▲2024巴黎奧運男籃4強賽事，美國隊和塞爾維亞打出一場史詩之戰，雙方前3節打完戰況戰局出乎意料之外，塞爾維亞領先13分，但末節美國隊急起直追，在Stephen Curry全場19投12中，三分球14投9中，狂砍36分，帶領球隊以95：91逆轉對手，5連霸只剩最後一步。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運男籃4強賽事，美國隊和塞爾維亞打出一場史詩之戰，雙方前3節打完戰況戰局出乎意料之外，塞爾維亞領先13分，但末節美國隊急起直追，在Stephen Curry全場19投12中，三分球14投9中，狂砍36分，帶領球隊以95：91逆轉對手，5連霸只剩最後一步。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運男籃4強賽事，美國隊和塞爾維亞打出一場史詩之戰，雙方前3節打完戰況戰局出乎意料之外，塞爾維亞領先13分，但末節美國隊急起直追，在Stephen Curry全場19投12中，三分球14投9中，狂砍36分，「詹皇」LeBron James今晚繳出16分12籃板10助攻，兩人帶領球隊以95：91逆轉對手，5連霸只剩最後一步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國隊三節打完落後　差點被淘汰

美國男籃在雅典奧運輸球之後，連續4屆都得到金牌，去年FIBA世界盃的慘敗，讓他們決心在這一屆派出黃金陣容，LeBron James、Kevin Durant和Stephen Curry都在陣中，誓言要在奧運奪金。

但今天美國隊拿手的快攻被限制住了，在半場戰中他們打不出優勢，球隊三節打完落後13分，跌入淘汰邊緣。末節美國連得6分縮小分差，前一場打不好的Curry這一場大爆發，全場命中8記三分球，轟下29分；Joel Embiid也打出奧運以來的最佳的表現，全場攻下19分，而且末節多次打進多次單打進球，幫助美國隊追趕上來。

詹皇追平　Curry關鍵三分

之後LeBron James在3分39秒切入時，將比分追成84：84平手。 暫停回來之後，Jokic助攻隊友得分，讓塞爾維亞再次領先，不過Curry隨後命中本場第9記三分球，幫助美國隊超前，接著Curry再和James連續快攻得分，讓美國反倒領先到5分。

最後讀秒階段，雙方只有2分差距，球交給KD，他穩穩中距離命中，讓美國隊得到保險分；之後Jokic籃下也進，最後26.8秒兩隊2分差，Curry站上罰球線上兩罰俱中，塞爾維亞反撲無力，比賽結束。

詹皇生涯第2次大三元　奧運歷史第一人

Curry在本屆奧運前4場比賽的發揮差強人意，三分球命中率不到3成，但這一場他在需要自己火力的比賽挺身而出。Embiid則是因為改打美國隊，沒少被法國球迷噓，但他同樣在今晚爆發，幫助球隊取的重要一勝。

LeBron James今晚16分12籃板10助攻，完成「大三元」數據，這是他個人生涯第2次在奧運大三元，也是奧運史上第一位多次完成大三元的球員。


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運男籃／詹皇「16分12板10助」！生涯第2次大三元　史上第一人

法國男籃版Ben Wallace！4強狂砍17分7籃板　在NBA以「慶祝」聞名

奧運男籃／美國搶金關鍵一戰！詹皇交鋒Jokic　4強轉播資訊一次看

奧運男籃／美國4強再碰塞爾維亞！ Kerr：不能因為贏過兩次而鬆懈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生