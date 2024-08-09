奧運男籃／Currry飆9三分、狂砍36分！美國95：91大逆轉塞爾維亞

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美國男籃在雅典奧運輸球之後，連續4屆都得到金牌，去年FIBA世界盃的慘敗，讓他們決心在這一屆派出黃金陣容，LeBron James、Kevin Durant和Stephen Curry都在陣中，誓言要在奧運奪金。
但今天美國隊拿手的快攻被限制住了，在半場戰中他們打不出優勢，球隊三節打完落後13分，跌入淘汰邊緣。末節美國連得6分縮小分差，前一場打不好的Curry這一場大爆發，全場命中8記三分球，轟下29分；Joel Embiid也打出奧運以來的最佳的表現，全場攻下19分，而且末節多次打進多次單打進球，幫助美國隊追趕上來。
詹皇追平 Curry關鍵三分
之後LeBron James在3分39秒切入時，將比分追成84：84平手。 暫停回來之後，Jokic助攻隊友得分，讓塞爾維亞再次領先，不過Curry隨後命中本場第9記三分球，幫助美國隊超前，接著Curry再和James連續快攻得分，讓美國反倒領先到5分。
最後讀秒階段，雙方只有2分差距，球交給KD，他穩穩中距離命中，讓美國隊得到保險分；之後Jokic籃下也進，最後26.8秒兩隊2分差，Curry站上罰球線上兩罰俱中，塞爾維亞反撲無力，比賽結束。
詹皇生涯第2次大三元 奧運歷史第一人
Curry在本屆奧運前4場比賽的發揮差強人意，三分球命中率不到3成，但這一場他在需要自己火力的比賽挺身而出。Embiid則是因為改打美國隊，沒少被法國球迷噓，但他同樣在今晚爆發，幫助球隊取的重要一勝。
LeBron James今晚16分12籃板10助攻，完成「大三元」數據，這是他個人生涯第2次在奧運大三元，也是奧運史上第一位多次完成大三元的球員。
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