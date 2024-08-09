快訊／日本宮崎規模7.1地震！日本氣象廳：海嘯料達1公尺高

就業回暖、華爾街從潰敗中恢復！美股強勁反彈　道瓊大漲683點

▲美國最新的勞動力市場數據，緩解了投資人對該國經濟放緩的擔憂，美國股市8日強勁反彈，主要指數皆收漲。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國最新的勞動力市場數據，緩解了投資人對該國經濟放緩的擔憂，美國股市8日強勁反彈，主要指數皆收漲。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國最新的勞動力市場數據回暖，緩解投資人對於該國經濟進一步放緩的擔憂，美國股市8日強勁反彈，主要指數皆收漲，其中道瓊指數大漲683點，標普500指數的漲勢更創下自2022年以來最佳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《CNBC》等外媒報導，美國勞工部的數據顯示，上週首次申請失業救濟的人數為23萬3000人，較前一週少了1萬7000人，也低於預估的24萬人，有助於緩解近期對勞動市場強勁程度的擔憂。此外，週四日圓兌美元走弱也對市場有幫助。

8日收盤，美股道瓊工業指數上漲683.04點或1.76%，以39446.49點作收；標普500指數勁揚119.81點或2.30%，收5319.31點；科技股那斯達克指數揚升464.21點或2.87%，收16660.02點；費城半導體指數大漲303.74點或6.86%，收4730.01點。

上週五的就業報告，一度導致市場因憂慮經濟陷入衰退，影響股市暴跌，華爾街瀰漫恐慌情緒，市場擔心聯準會（Fed）太晚才降息，會危及經濟「軟著陸」，加上科技公司收益、季節性趨勢不佳等等，都是引發大規模金融波動的因素之一。

SoFi投資策略主管湯瑪斯（Liz Young Thomas）提醒，股市因新申請失業救濟人數而反彈，表明市場對所有即將到來的數據更加敏感：「我們需要好消息才能繼續前進，並證明反彈是持久的。」

City Index分析員羅扎薩達（Fawad Razaqzada）也認為，股市依然脆弱，需要有更多良性證據，整體市場情緒維持謹慎，有信心趁低吸納的投資者不多，尤其是美國下週又將公布新的通膨數據。

焦點個股方面，輝達（Nvidia）股價大漲6.13%，英特爾股價攀升7.9%，Meta、Alphabet及Netflix股價分別揚升4.24%、1.92%和3.09%，特斯拉（Tesla）則漲3.69%。

另外值得注意的是，隨着減肥藥物供應的擴大、與競爭對手的市場主導地位差距縮小，知名藥廠禮來（Eli Lilly）上調全年業績預測，股價炒高至9.48%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

美國初領失業救濟金人數降至23.3萬　三大指數開盤齊漲

日央行放鴿沒用！美股道瓊轉跌234點　輝達股價挫5%、美超微洩20%

美股早盤主要指數皆開高　經濟學家：市場對經濟衰退反應過度

美股隨「日經絕地反彈」結束3連跌！逢低買盤湧現　道瓊漲近300點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生