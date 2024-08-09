就業回暖、華爾街從潰敗中恢復！美股強勁反彈　道瓊大漲683點

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8日收盤，美股道瓊工業指數上漲683.04點或1.76%，以39446.49點作收；標普500指數勁揚119.81點或2.30%，收5319.31點；科技股那斯達克指數揚升464.21點或2.87%，收16660.02點；費城半導體指數大漲303.74點或6.86%，收4730.01點。
上週五的就業報告，一度導致市場因憂慮經濟陷入衰退，影響股市暴跌，華爾街瀰漫恐慌情緒，市場擔心聯準會（Fed）太晚才降息，會危及經濟「軟著陸」，加上科技公司收益、季節性趨勢不佳等等，都是引發大規模金融波動的因素之一。
SoFi投資策略主管湯瑪斯（Liz Young Thomas）提醒，股市因新申請失業救濟人數而反彈，表明市場對所有即將到來的數據更加敏感：「我們需要好消息才能繼續前進，並證明反彈是持久的。」
City Index分析員羅扎薩達（Fawad Razaqzada）也認為，股市依然脆弱，需要有更多良性證據，整體市場情緒維持謹慎，有信心趁低吸納的投資者不多，尤其是美國下週又將公布新的通膨數據。
焦點個股方面，輝達（Nvidia）股價大漲6.13%，英特爾股價攀升7.9%，Meta、Alphabet及Netflix股價分別揚升4.24%、1.92%和3.09%，特斯拉（Tesla）則漲3.69%。
另外值得注意的是，隨着減肥藥物供應的擴大、與競爭對手的市場主導地位差距縮小，知名藥廠禮來（Eli Lilly）上調全年業績預測，股價炒高至9.48%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。