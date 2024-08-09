奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

我在巴黎奧運／郭婞淳一念之差損失200萬　永遠是我最初認識的她

▲郭婞淳克服傷勢，勇敢站上舉重台，替台灣進帳銅牌，令人感動。（圖/達志影像/美聯社）
▲郭婞淳克服傷勢，勇敢站上舉重台，替台灣進帳銅牌，令人感動。（圖/達志影像/美聯社）

文/特派記者廖聿偉

台灣「舉重女神」郭婞淳強忍腰部傷勢，在巴黎奧運進帳一枚銅牌，雖然獎牌成色並非最高，但卻是令我最感動的一次，甚至在我心中，這面銅牌比東京奧運拿下金牌，更值得敬佩。

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本屆巴黎奧運女子59公斤級共有12名選手參賽，郭婞淳是唯二超過30歲的選手，加上她長年征戰，受過大小傷勢困擾，東京奧運之後更因為腰傷，一度連睡覺都會痛，同時她已完成奧運、世錦賽、亞運、世界盃等國際賽事的金牌大滿貫，照理說是可以退休享受人生，卻仍願意在場上一次又一次的舉起槓鈴，又一次一次感動國人的內心，非常不簡單。

年僅23歲的中國羅詩芳，年輕力盛，又沒有傷勢，賽前外國媒體就已經預測她是金牌大熱門，而郭婞淳明知不可為而為之，挺舉最後一把可以選擇保住銀牌，卻仍堅定意志，開把137是她近年練習都沒達成過的重量，但郭婞淳義無反顧的去挑戰，她舉起的不只是槓鈴上的重量，而是運動員最令人敬佩的精神

▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
不惜損失200萬　就是要拚金牌

根據台灣奧運《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，銀牌是700萬，銅牌則是500萬，一念之間差距就是200萬，但郭婞淳卻毫不猶豫，挑戰自我極限。

郭婞淳的巔峰時刻跟我的記者生涯幾乎重疊，2016年里約奧運，我在採訪現場看到她被兩名泰國選手夾擊，內心非常不捨，最後她拿下銅牌，卻也落下不甘心的淚水。

2017年台北世大運之後，郭婞淳進入生涯最巔峰的時刻，不斷打破世界紀錄，幾乎只要去採訪她都是金牌訪問，包括2018年杭州亞運、2020年東京奧運，還有國內全運會、世大運等賽事，她都是站上頒獎台最高峰的那位。

我印象深刻，每次重要國際賽事採訪，郭婞淳都會落淚，但她每次的淚水意義都不同，2016年里約奧運，是因為不甘心而哭，2018年杭州亞運奪金，則因為揮別2014年亞運重傷，能證明自己而哭。而今年巴黎奧運，她是因為自己經歷巔峰到低潮谷底，對抗傷勢而落淚。

▲每次採訪「舉重女神」郭婞淳，她都會落淚。（圖／體育署提供）
▲每次重要國際賽事採訪「舉重女神」郭婞淳，她都會落淚。（圖／體育署提供）
她就是我認識的郭婞淳，永遠都如此真性情，也是如此感性。

若要選出我生涯中最喜歡的運動員，郭婞淳絕對排名前3，無論她的成就高低，她總是保持初衷，永遠很真誠的回答記者每一個問題，不會因為攀上世界巔峰有任何架子、官腔，甚至世故化，她永遠都是我最初認識的郭婞淳。

▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，且放手一搏拚金的精神，令人佩服。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，且放手一搏拚金的精神，令人佩服。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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