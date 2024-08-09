我在巴黎奧運／郭婞淳一念之差損失200萬　永遠是我最初認識的她

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年僅23歲的中國羅詩芳，年輕力盛，又沒有傷勢，賽前外國媒體就已經預測她是金牌大熱門，而郭婞淳明知不可為而為之，挺舉最後一把可以選擇保住銀牌，卻仍堅定意志，開把137是她近年練習都沒達成過的重量，但郭婞淳義無反顧的去挑戰，她舉起的不只是槓鈴上的重量，而是運動員最令人敬佩的精神。
不惜損失200萬 就是要拚金牌
根據台灣奧運《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，銀牌是700萬，銅牌則是500萬，一念之間差距就是200萬，但郭婞淳卻毫不猶豫，挑戰自我極限。
郭婞淳的巔峰時刻跟我的記者生涯幾乎重疊，2016年里約奧運，我在採訪現場看到她被兩名泰國選手夾擊，內心非常不捨，最後她拿下銅牌，卻也落下不甘心的淚水。
2017年台北世大運之後，郭婞淳進入生涯最巔峰的時刻，不斷打破世界紀錄，幾乎只要去採訪她都是金牌訪問，包括2018年杭州亞運、2020年東京奧運，還有國內全運會、世大運等賽事，她都是站上頒獎台最高峰的那位。
我印象深刻，每次重要國際賽事採訪，郭婞淳都會落淚，但她每次的淚水意義都不同，2016年里約奧運，是因為不甘心而哭，2018年杭州亞運奪金，則因為揮別2014年亞運重傷，能證明自己而哭。而今年巴黎奧運，她是因為自己經歷巔峰到低潮谷底，對抗傷勢而落淚。
她就是我認識的郭婞淳，永遠都如此真性情，也是如此感性。
若要選出我生涯中最喜歡的運動員，郭婞淳絕對排名前3，無論她的成就高低，她總是保持初衷，永遠很真誠的回答記者每一個問題，不會因為攀上世界巔峰有任何架子、官腔，甚至世故化，她永遠都是我最初認識的郭婞淳。
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