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挺進和平深山 數位局攜手電信業改善八仙山手機通訊

▲谷關八仙山訊號不卡卡！台中市府數位局長林谷隆（右四）攜手電信業改善行動通訊。（圖／中市數位局提供）
▲谷關八仙山訊號不卡卡！台中市府數位局長林谷隆（右四）攜手電信業改善行動通訊。（圖／中市數位局提供）

記者柳榮俊/台中報導

台中市幅員遼闊，是全台面積第二大的直轄市，為提供市民朋友數位便民服務，台中市政府數位局致力改善數位落差，媒合通訊業者，加強山區行動通訊品質，8日在地方民意代表共同見證下，會勘啟用和平區八仙山行動通訊基礎設施，有助於改善和平區裡冷部落及八仙山茶園一帶行動通訊，另外也強化「iTaichung」公共免費WiFi，讓居民及遊客到八仙山區活動的行動通訊大大改善。

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數位局長林谷隆表示，為改善數位落差，台中市數位局與立委、台中市議員、中央部會及電信業者攜手合作，主動建立良好溝通及合作管道，本案就是由市議員提出陳情，數位局非常重視，主動邀請各電信業者及相關單位會勘，尋覓合適增設基地台地點，展現積極作為。

林谷隆強調，本次和平區八仙山茶園周遭的行動通訊改善，特別感謝三大電信業者的協助，更要感謝地主同意設置通訊設備，在基礎設施完工後，可覆蓋最高使用人數，馬上從最多400人增加到1200人，實際的服務人次也立即增加3成3，包含和平區八仙山茶園、裡冷部落、裡冷溪林道一帶皆能受惠。

林谷隆也說明，除了公私協力改善行動通訊，台中市數位局推動設置的免費無線網路「iTaichung」，在和平設置15處免費熱點，加上中央各部會的熱點，一共有44處，便利原鄉居民與遊客。數位局也結合大專院校合作推動AI下鄉教育，於寒暑假期間舉辦營隊，於學童同樂外，更帶入時下最新AI教育，幫助年輕一代掌握未來科技趨勢。

數位局指出，和平區地廣人稀、高山林立，訊號傳輸受地形、氣候、遮蔽、設備和基地台距離等因素影響，造成八仙山、裡冷溪林道一帶訊號不佳。本次公私協力改善通訊是一個良好案例，數位局繼續與NCC及電信業者合作，持續關注設置情形強化行動通訊涵蓋，讓台中成為更宜居便利的幸福城市。

8日出席和平區行動通訊改善會勘，包括台中市數位治理局長林谷隆、台中市議員古秀英、台中市議員朱元宏、台中市議員吳振嘉、和平區調解委員會主席鄒盛達，另外立法院副院長江啟臣、台中市議員蔡成圭也派代表參與，以及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及和平區博愛里里民等地方人士共襄盛舉。

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