「總統應有發言權」　川普暗示有意影響聯準會決策

我是廣告 請繼續往下閱讀
「華爾街日報」(Wall Street Journal)4月報導，川普的盟友已經起草了一些提案，如果他獲勝，這些提案將試圖削弱聯準會的獨立性。川普競選團隊當時與這份報告保持了距離。
但川普8日的言論表明，他完全同意這項提案的主要主張之一，那就是如果他成為總統，利率決策應徵求川普的意見，聯準會監管銀行業的提案應接受白宮審查。
聯準會主席和理事會其他6名成員是由總統提名，並經過參議院確認。但聯準會享有實質的運作獨立性，以做出對世界最大經濟體和全球資本市場的走向，產生巨大影響的決策。
例如，支持美元作為世界儲備貨幣地位的因素之一，是聯準會有能力在沒有政治監督的情況下自行制定貨幣政策。這一地位反過來又成為賦予美國政府以相對較低的利率，在全球債券市場上幾乎不受限制地借款的關鍵，儘管美國的債務負擔高達35兆美元，這一地位也被稱為「過度特權」(exorbitant privilege)。
下一屆美國總統，無論是川普或民主黨準候選人賀錦麗(Kamala Harris)，將有機會在任期的前兩年內選出下一任聯準會主席。
侵犯聯準會獨立性的一種方式，是選擇一位願意服從川普控制聯準會願望的提名人，並贏得國會確認。
經濟學家擔心，這可能會導致1970年代初期發生的政策失誤，當時的總統尼克森(Richard Nixon)向他任命的聯準會主席勃恩斯(Arthur Burns)施壓，要求他在1972年大選前維持擴張性貨幣政策，儘管存在通膨壓力。
到了1974 年，美國通膨率攀升至超過12%，並且在接下來的10年裡仍然是一個持續存在的問題，直到聯準會主席伏克爾(Paul Volcker)通過大幅升息來控制通貨膨脹，這也導致1980年代初期的兩次經濟衰退。
現任聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)的任期將在2026年到期，而他在聯邦準備理事會的職務將於2028年到期。
鮑爾最初是被前總統歐巴馬(Barack Obama)任命為聯邦準備理事會成員，但川普選擇他來領導聯準會，鮑爾在2018年初就任這一職位。
川普很快就與鮑爾唱反調，指控聯準會在鮑爾上任第一年採取的升息行動。
川普在8日的演說中指出：「我曾經和他爭吵過，我曾非常激烈地和他爭吵過幾次」，「我和他吵得很厲害」。
事實上，川普甚至討論開除聯準會主席，儘管總統前幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)後來表示，川普得出的結論是，他可能沒有權力這麼做。
但這並沒有阻止川普在整個總統任期內繼續威脅鮑爾，而川普的繼任者拜登(Joe Biden)在任期內沒有這麼做。
川普在上個月發表的彭博社(Bloomberg)專訪中表示，如果他成為總統，他不會試圖推翻鮑爾。
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
川普提3日期邀戰辯論 賀錦麗：期待9月10日交鋒
美媒：中國政府不為經濟下猛藥 恐與美國大選有關
美兩大黨副手比一比 小鎮勵志哥PK明尼蘇達草根伯