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國泰金控報喜訊！7月獲利創歷年同期新高　子公司同繳出亮眼成績

▲國泰金控昨（8）日公布，7月稅後純益214.9億元、年增33.6%；前7月稅後純益931億元、年增90.1%，累計EPS為6.07元。（圖／國泰金提供）
▲國泰金控昨（8）日公布，7月稅後純益214.9億元、年增33.6%；前7月稅後純益931億元、年增90.1%，累計EPS為6.07元。（圖／國泰金提供）

記者陳郁柔／台北報導

國泰金控昨（8）日公布7月財報成績，單月獲利創歷年同期新高，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄。各子公司來看，國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，國泰人壽及國泰產險累計稅後純益創歷史次高。

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國泰金7月稅後純益為新台幣214.9億元、年增33.6%，單月獲利金額創下國泰金歷年同期新高；累計前7月稅後純益為新台幣931億元、年增90.1%，累計每股稅後純益（EPS）為6.07元，2項累計獲利指標均創歷年同期次高。

國泰金表示，今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信，前7月稅後純益皆創各自公司歷年同期新高；國泰人壽及國泰產險，累計稅後獲利則創下歷年同期次高。

以子公司業務來看，國泰人壽7月稅後純益為新台幣168.3億元、年增31.8%，累計前7月稅後純益為新台幣650.9億元、年增152.4%，創下歷史單月次高，主要反映資本利得、匯兌利益及經常性收益貢獻。公司表示，今年以來資本市場上揚，投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。7月初年度保費及初年度等價保費分別為129億元及50億元，為業界第一。

接著是國泰世華銀行，獲利則續創新高，7月稅後純益為新台幣39.1億元、年增36.7%，單月獲利金額超越中國信託銀行的38.21億元，衝上目前國內銀行業單月獲利最高。累計前7月稅後純益為新台幣240.8億元、年增18.0%，反映受惠升息及放款動能強健，以及把握利率高檔布建外幣有價證券。

國泰產險7月稅後純益為新台幣3.3億元、年增22.2%，累計前7月稅後淨利為新台幣16.5億元、年增226.7%，為同期次高。7月份簽單保費32.7億元，累計簽單保費達218.2億元、年成長17％，商品端透過銷售前保險風險管控機制及銷售後費率適足性監控，各險損失率表現良好，帶動獲利持續成長；投資端持續動態調整資產配置，尋求穩健獲利並降低投資波動。

國泰證券則是受惠於股市前陣子走高，獲利也再創同期新高。7月稅後純益為新台幣5.5億元、年增150%，累計前7月稅後純益27.1億元、年增115.1%，並創下同期獲利歷史新高。受惠於國內景氣復甦，台股成長動能穩健，國泰證券今年7月底台股經紀市占率4.08%、前7月台股定期定額投資金額將近350億元，雙雙創下該公司歷史新高，複委託市占率也維持第一名。

最後國泰投信7月稅後純益為新台幣2.1億元，累計前7月稅後純益也續創同期新高、達新台幣13.6億元、年成長36％，總管理資產規模達新台幣1.99兆元。

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