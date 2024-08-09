緯創7月營收年增達27%　看好動能強勁、外資看股價「極度便宜」

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀察各產品出貨情況，7月筆電出貨160萬台，月減11.1%、年增6.7%；桌機出貨80萬台，月表現與前月持平、年增6.7%；顯示器出貨80萬台，月減11.1%、與去年同期表現持平。
展望第三季，緯創指出，預期筆電第三季將呈現持平或小幅成長，全年也將成長；桌機第三季則有雙位數成長；顯示器第三季則季對季持平；AI伺服器第三季將有雙位數成長，逐月、逐季成長趨勢不變，預期全年將有三位數成長；通用型伺服器，緯創則預期第三季將持平，不過全年也會成長。
緯創董事長林憲銘日前也透露，公司目前還在繼續成長，在各產品面上的需求，都還是非常的大，且AI領域的市場需求仍然強勁，下半年會比上半年好。
美系外資最新指出，隨著市場近期震盪，緯創除了具有AI題材，而且還具有防禦性。由於輝達Hopper平台晶片近期需求攀升，是緯創的利多。緯創是Hopper主要繪圖處理器基板供應商，Hopper需求升溫，將有利緯創。
外資預期，Hopper產品需求第3季將成長15%至20%，第4季成長30%至35%，推估緯創相關產量會從2025年第1季開始拉升，並看好隨著緯創減少消費性電子產品占比，轉向工業、商業用產品線，利潤將繼續改善。因此認為緯創股價估值方面則是「極度便宜」，目標價為新台幣168元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。