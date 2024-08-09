Google Doodle換「奧運霹靂舞項目」！小鳥頭轉超帥　孫振賽程曝

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巴黎奧運新增霹靂舞、滑板、攀岩與衝浪共4個比賽項目，以霹靂舞（Breaking）來說，正是瘋迷全球幾十年「嘻哈文化」的4大核心之一，除霹靂舞外，另外還有饒舌、DJ與塗鴉。1970年代在美國紐約布朗克斯區（The Bronx），當時街頭黑幫械鬥頻繁，各幫派簽下和平協議後，用霹靂舞對抗（Battle）取代街頭械鬥。
霹靂舞特點是結合力量的競技動作，體操選手高難度動作也會出現在霹靂舞動作中，基本技巧有「搖滾步（Toprock）」、「排腿（Footwork）」、「大地板（Power moves）」和「定點（Freezes）」。
台灣出戰奧運霹靂舞是誰？他有多強？
被稱為「台灣霹靂舞第一人」的孫振年僅24歲，他在1999年921大地震當天出生，因此英文名叫Quake，據悉，孫媽媽十分開明，因此孫振從小自學，12歲時正式接受訓練。
在生涯戰績上，孫振是2020年、2023年台灣霹靂舞國手選拔賽年度冠軍，2022年拿下法國世界霹靂舞FISE大賽團體賽會外賽冠軍，2023年杭州亞運很可惜止步8強，今年奧運資格賽雖然帶傷上陣，但仍在上海站、布達佩斯站拿下總積分第10名，順利拿下奧運門票。
孫振10日出賽 霹靂舞奧運賽事主席是台灣人
霹靂舞項目今舉行女子預選對決賽，由荷蘭選手英迪亞對上難民代表團選手瑪妮莎，而台灣霹靂舞第一人孫振將在明（10）天晚間出賽。
然而，除了台灣選手孫振參戰奧運外，最特別的是霹靂舞奧運賽事主席是台灣人！他是台灣知名街舞舞者陳柏均除擔任奧運霹靂舞項目全球負責人，同時也是賽事主席。42歲的陳柏均有台灣霹靂舞教父之稱，他受訪說：「只要可以看到最愛的霹靂舞到奧運殿堂，其實一切對我來說都是值得的。」
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