奧運男籃／美國「4大MVP」轟80分！KD：Curry這場打得像神一樣

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「這是我很長一段時間以來最開心的事了。」Stephen Curry在回顧了美國隊這一場精采逆轉勝之後，這樣說道。他此役上半場就10投7中，三分球9投6中，得到20分，並且在一次出手後直接轉身背對籃框，秀了一手。
全場Curry場19投12中，得到了36分8籃板；James拿到大三元，全場攻下16分12籃板10助攻；KD得到9分，末節一人獨拿7分；Embiid此役也爆發，攻下19分4籃板2助攻，這4位拿過NBA年度MVP的球員合計得到80分。
KD稱讚Curry：神一樣的表現
曾經和Curry在2017、2018年攜手在NBA奪冠的Durant，本屆奧運與老隊友再度合作，他今天賽後也盛讚Curry的史詩級演出：「Curry這場打得像神一樣，今晚上帝與他同在。這是我看過他打出的最精彩的比賽之一。」
而4強的另一場比賽，法國隊以73：69驚險擊敗FIBA世界盃冠軍德國隊，這是一場防守大戰，Victor Wembanyama僅有10分，而Dennis Schroder雖拿到18分，但效率也不理想。法國靠著Guerschon Yabusele和Isaia Cordinier合計攻下33分，帶走勝利。
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