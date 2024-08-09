郭婞淳凝聚全台灣民心！退役後心願曝光　想開早餐店餵飽學弟妹

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郭婞淳自19歲參加倫敦奧運以來，至今已經參加了4屆奧運會。在2016年里約奧運上，她成功摘下銅牌，收穫生涯首面奧運獎牌。此後，她在2017年臺北世大運打破世界紀錄，成為女子舉重的霸主，隨後在亞錦賽、世錦賽、亞運和2020年東京奧運中奪得金牌，實現「金牌大滿貫」。
而本屆的巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，可說是強敵環繞，包含了中國新星羅詩芳、加拿大降量級的好手Maude Charron，都是金牌潛在競爭對手。郭婞淳儘管有傷在身，但最終仍繳出總和235公斤的成績，成功摘下銅牌，屬實相當不容易，也讓全台灣民眾見識到她強大的「婞念」。
郭婞淳賽後透露，在訓練過程中，上搏最多可舉起135公斤，若是做完整的挺舉動作，重量可達到140公斤，她表示：「主要還是擔心腿部和腰部的傷勢，怕練太多會導致受傷，反而沒能夠認真練習。」
在挺舉部分，郭婞淳最後一次試舉嘗試137公斤，目的就是為了要拚金牌，雖然上挺失敗未能完成動作，但上搏能夠翻起137公斤，還是讓她感到相當滿意。
郭婞淳退役後心願曝光 想在家鄉台東開早餐店
至於若選擇自選手退役身份退役之後，郭婞淳會想要做什麼呢？過去她接受訪問時則表示，自己希望能在家鄉台東母校附近開一間早餐店，讓學弟妹們上學之前，都能夠吃得飽飽的。郭婞淳當時表示，「我希望讓學弟妹每天的第一餐都能夠充滿活力，也希望藉此帶給學弟妹們，能夠有回饋和感恩的信念。」
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