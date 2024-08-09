奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

郭婞淳凝聚全台灣民心！退役後心願曝光　想開早餐店餵飽學弟妹

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事上，最終儘管拚奧運金牌2連霸失利，但仍然幫助台灣進帳一面銅牌，拚戰精神令人相當感動。（圖／美聯社／達志影像）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事上，最終儘管拚奧運金牌2連霸失利，但仍然幫助台灣進帳一面銅牌，拚戰精神令人相當感動。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，我國好手「舉重女神」郭婞淳最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績摘下銅牌，雖然未能達成金牌2連霸，但帶傷在場上奮戰的她仍然值得高度肯定，同時也象徵著她克服傷痛的堅毅精神。而過去就有媒體問到郭婞淳，若是選手身份退役之後會想要做什麼，她則表示會想要回到家鄉台東「開早餐店」，讓學弟學妹一早就能獲得滿滿的元氣。

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郭婞淳已參加4屆奧運　幫助台灣奪下3面牌

郭婞淳自19歲參加倫敦奧運以來，至今已經參加了4屆奧運會。在2016年里約奧運上，她成功摘下銅牌，收穫生涯首面奧運獎牌。此後，她在2017年臺北世大運打破世界紀錄，成為女子舉重的霸主，隨後在亞錦賽、世錦賽、亞運和2020年東京奧運中奪得金牌，實現「金牌大滿貫」。

而本屆的巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，可說是強敵環繞，包含了中國新星羅詩芳、加拿大降量級的好手Maude Charron，都是金牌潛在競爭對手。郭婞淳儘管有傷在身，但最終仍繳出總和235公斤的成績，成功摘下銅牌，屬實相當不容易，也讓全台灣民眾見識到她強大的「婞念」。

郭婞淳賽後透露，在訓練過程中，上搏最多可舉起135公斤，若是做完整的挺舉動作，重量可達到140公斤，她表示：「主要還是擔心腿部和腰部的傷勢，怕練太多會導致受傷，反而沒能夠認真練習。

在挺舉部分，郭婞淳最後一次試舉嘗試137公斤，目的就是為了要拚金牌，雖然上挺失敗未能完成動作，但上搏能夠翻起137公斤，還是讓她感到相當滿意。

郭婞淳退役後心願曝光　想在家鄉台東開早餐店

至於若選擇自選手退役身份退役之後，郭婞淳會想要做什麼呢？過去她接受訪問時則表示，自己希望能在家鄉台東母校附近開一間早餐店，讓學弟妹們上學之前，都能夠吃得飽飽的。郭婞淳當時表示，「我希望讓學弟妹每天的第一餐都能夠充滿活力，也希望藉此帶給學弟妹們，能夠有回饋和感恩的信念。

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸失利，但仍進帳銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸失利，但仍進帳銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級奪下銅牌。（圖／NOWnews社群中心製）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級奪下銅牌。（圖／NOWnews社群中心製）

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