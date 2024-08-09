詐騙猖獗！富邦人壽科技防詐 導入短碼簡訊「68999」防範偽冒
釣魚簡訊詐騙猖獗，為降低民眾遭假冒簡訊詐騙的風險，富邦人壽以科技防詐，運用資通訊技術導入商用簡碼「68999」做為企業官方簡訊發送碼，提升辨識度，讓保戶能輕鬆判別，藉以防範不肖人士偽冒企業之名反制詐騙。
記者鄭妤安/台北報導
富邦人壽指出，保戶只要收到「68999」號碼開頭專屬短碼的簡訊，即是來自富邦人壽的訊息。為了提供安全保險服務，並杜絕釣魚簡訊所帶來的詐騙疑慮，富邦人壽展開「科技防詐」，針對簡訊內文包括連結網址的簡訊，分階段陸續導入以「68999」商用簡碼發送，商用簡碼簡訊的發訊號碼與私人手機十碼號碼不同，其申請和發送都有層層把關，因此無法被偽冒竄改，讓保戶輕鬆辨別官方簡訊，確保發送訊息的真實性，有效防範詐騙，保障保戶個人資料安全。
此外，富邦人壽電子通知單服務推行近10年，凡保單留有Email或手機號碼即可申請，提供保險費繳費通知、保險費入帳送金單等保單重要權益通知，透過Email或簡訊寄發，已吸引超過4成保戶相繼申請，只要點選簡訊連結並輸入指定密碼即可查看內容。
除了導入「68999」商用簡碼服務，富邦人壽更早之前已在公司官方網站建置「防範詐騙保護專區」，主動向保戶揭示服務電話外撥代表號為「02-66366850」，連結網址開頭為「https://fubonlife.tw/」，簡訊代表號「0911-511333、0917-742873、0961-231123」等重要聯絡訊息。
富邦人壽提醒，如仍有疑慮，可主動詢問保單服務人員，或是透過富邦人壽官方網站智能客服、免付費網路電話或諮詢專線，仔細查證，避免自身及周遭親友受害。