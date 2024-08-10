8月債券ETF除息大戰開打！決戰票面利率　「最強10檔」皆超過5%

黃金價格從高點回落　股市震盪引發避險需求會讓金價上漲？

▲股市大跌令市場恐慌情緒蔓延，5日當天除股市重挫外，連被視為避險資產的黃金，也下跌逾1%。（圖／財訊雙週刊）
▲股市大跌令市場恐慌情緒蔓延，5日當天除股市重挫外，連被視為避險資產的黃金，也下跌逾1%。（圖／財訊雙週刊）

文/財訊雙週刊

根據《財訊》雙週刊報導，股市大跌令市場恐慌情緒蔓延，本週一（5日），被稱為「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），一度彈升至2020年3月以來高點，當天除股市重挫外，連被視為避險資產的黃金，也下跌逾1%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國7月非農就業數據遜於預期、失業率攀升，顯示聯準會（Fed）可能錯過了最佳降息時機，猶如對期待經濟「軟著陸」的投資人，潑了一盆冷水，外加之前帶領股市屢創新高的科技股，上季財報表現良莠不齊，導致賣壓加劇。

今年以來，黃金價格走揚，累計漲幅超過18%，先前黃金期貨、現貨價格，分別觸及每盎司2500美元、2483美元高點；市場預期，即使短期內價格拉回，對美國經濟陷入衰退的擔憂情緒，仍可望帶動避險需求，有利金價。

黃金價格走勢  花旗估將續揚

世界黃金協會上週發布的季度報告顯示，第2季全球黃金總需求量達1258噸，年增4%，創2000年以來同期最佳表現。

至於金價後續走勢，市場估計，Fed極可能在9月啟動降息循環，對與實質利率呈負相關的金價有利（因黃金本身沒有任何孳息）；除此之外，股市震盪和經濟衰退疑慮引發的避險情緒，也有助支撐金價。

根據《財訊》雙週刊報導，芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，市場認為，Fed在9月會議上降息2碼的可能性，超過7成；降息1碼的機率，僅26.5%。

花旗集團策略師上週出具報告，稱Fed展開降息循環，金價將因此受益，預估黃金3個月目標價為每盎司2500美元，12個月目標價為每盎司3000美元。

延伸閱讀：
賀錦麗關鍵一役可能演出大驚奇？民主黨陣前換將  瞬間讓選情重回55波
https://www.wealth.com.tw/articles/c275f8e1-9fa7-40d0-a042-739c372e0f10

電支淘汰賽開打》挾全聯千萬會員優勢 全支付後發先至，日本消費躍居第一
https://www.wealth.com.tw/articles/9d501354-d95e-4842-a07b-29ea842c555a

最大單一市場 3年內要關150家店！「平替」牌失靈 Uniqlo調整中國策略
https://www.wealth.com.tw/articles/28e48186-e4e1-4abf-844c-6f436245268b
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

台股暴跌1700點沒在怕！黃金概念股佳龍、美債ETF逆勢走高

金價逼近新高後拉回！黃金存摺衝2617元天價　100公克半年賺近3成

金價創高拉回2467美元！回顧美3次降息循環　2006年黃金漲了235%

2因素金價創新高！台銀黃金存摺飆2613元天價　100公克年賺逾3成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選