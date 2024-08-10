黃金價格從高點回落　股市震盪引發避險需求會讓金價上漲？

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今年以來，黃金價格走揚，累計漲幅超過18%，先前黃金期貨、現貨價格，分別觸及每盎司2500美元、2483美元高點；市場預期，即使短期內價格拉回，對美國經濟陷入衰退的擔憂情緒，仍可望帶動避險需求，有利金價。
黃金價格走勢 花旗估將續揚
世界黃金協會上週發布的季度報告顯示，第2季全球黃金總需求量達1258噸，年增4%，創2000年以來同期最佳表現。
至於金價後續走勢，市場估計，Fed極可能在9月啟動降息循環，對與實質利率呈負相關的金價有利（因黃金本身沒有任何孳息）；除此之外，股市震盪和經濟衰退疑慮引發的避險情緒，也有助支撐金價。
根據《財訊》雙週刊報導，芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，市場認為，Fed在9月會議上降息2碼的可能性，超過7成；降息1碼的機率，僅26.5%。
花旗集團策略師上週出具報告，稱Fed展開降息循環，金價將因此受益，預估黃金3個月目標價為每盎司2500美元，12個月目標價為每盎司3000美元。
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