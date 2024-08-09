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氣候變遷委員會初登場　沈富雄曝賴清德目的：像龍蝦螃蟹脫殼

▲沈富雄認為，賴清德成立「氣候變遷」委員會，整個過程目的其實就是在演戲。（圖／資料照片）
▲沈富雄認為，賴清德成立「氣候變遷」委員會，整個過程目的其實就是在演戲。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

總統府8日舉行首場國家氣候變遷委員會議，環境部長彭啟明表示，在氣候變遷當中，核能只是小議題，強調政府非核家園政策沒有改變。對此，前立委沈富雄認為，總統賴清德目的就是在演戲，因為非核家園是民進黨兩大神主牌之一，神主牌是不可以隨便拿走的，這就好像龍蝦或螃蟹在脫殼。

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沈富雄8日在節目《少康戰情室》中表示，「氣候變遷」是賴清德一手締造的3個委員會之一，直屬總統府之下；他認為，賴清德搞這一個過程，目的其實就是在演戲，因為非核家園是民進黨很重要的兩大神主牌之一，如果把它拿走，也不太確定這個效果是他能接受的，甚至有些人基於意識形態，是不可以隨便拿走這個神主牌的。

沈富雄認為，「氣候變遷」委員會的名字就很奇怪，「干我們什麼大事，我們台灣能夠貢獻、能夠處理的事情很小。今天又搞來了7個主軸 ，真可怕，這比總統大選的政見還多」，這明顯能看出，賴清德就是要把它拉大、拉遠、 拉多。

沈富雄指出，這就好像龍蝦或螃蟹在脫殼，而這個殼就是民進黨要擺脫的這一個神主牌，脫殼看起來很痛苦，但螃蟹自己也許不覺得痛苦，可民進黨要把神主牌脫殼下來，就要經過螃蟹脫殼、龍蝦脫殼的過程。

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