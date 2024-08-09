高雄港逮偷渡客！18名詐團成員「坐桶子」、塞密艙缺氧呼救露餡
日前，高雄檢警於高雄港清查漁船，發現新北市籍漁船「海淯九號」，有20名偷渡客（18男2女）躲在暗艙中，其中18人過去在印尼從事網路詐騙，今年6月間被遣送回台，疑似因涉案被限制出境、出海，才想透過偷渡出境，未料卻被檢警查獲，海淯九號船長等3人，遭高雄地檢署聲押獲准，20名偷渡客則由台中地檢署拘提偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，漁船「海淯九號」於4年前，因涉嫌走私香菸遭查獲，被海巡署列為「註檢漁船」。本月6日，檢警於高雄港清查漁船，發現「海淯九號」於走私密艙，準備偷渡20名偷渡客，並計畫從高雄港第一港口出港。
由於密艙悶熱、氧氣不足，氧氣瓶無法供應20名偷渡客使用，偷渡客拍打船艙呼救，這才引起檢警注意，欲偷渡的20人、以及44歲的葉姓船長船員等3人，均被移送高雄地檢署偵辦。檢方複訊時，葉姓船長辯稱是要載人出海釣魚，但說詞不被採信，檢方背後有集團操縱，因此依法聲押3人獲准。
而計畫偷渡的20人，18人因涉及詐騙案遭限制出境、出海；其餘1人毒品案判刑未報到執行，被台中地檢署通緝，另1人是傷害致死罪被苗栗地檢署通緝，落網後被押解歸案。18人由台中地檢署發拘票，拘回接續偵辦，被檢方依詐欺等罪嫌，聲押禁見獲准。