郭婞淳仍手握1項「世界紀錄」！連3屆奧運奪牌　我國史上第一人

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郭婞淳上屆東京奧運斬獲金牌，並留下抓舉、挺舉跟總和的奧運紀錄，個人同時完成奧運、世錦賽、亞運、亞錦賽等國際賽事皆踏上頒獎台頂端的大滿貫。
原本東京奧運後，郭婞淳計劃淡出舞台，但她表示只要身體狀況允許，就會繼續征戰下去。學會與傷共存的郭婞淳，第4次挑戰運動員最高殿堂，她在巴黎奧運舉重女子59公斤級賽事，抓舉開把重量為100公斤，之後因應戰術調整改為101公斤，再遞增到103公斤。她第一次試舉，在進場臺灣粉絲齊聲加油中，順勢一氣呵成。第二次試舉，重量來到105公斤，可惜未能舉起。第三次試舉，再次挑戰105公斤，穩住後成功舉起。
挺舉方面，郭婞淳出場前拍拍身子提振士氣，開把重量為130公斤，但第一次試舉被判定失敗，第二次再挑戰，順利過關。第三次試舉，重量起初設定135公斤，最後為了拚金牌，增加至137公斤，未能成功，挺舉成績為130公斤，最終總和235公斤，摘下銅牌。
30歲的郭婞淳2012年倫敦奧運收下第6名（原排名第8，後因其他選手禁藥問題，名次遞補上升），2016年里約奧運奪銅，上屆東京奧運摘金。今年巴黎奧運，帶傷上陣收穫銅牌，表現依舊可圈可點，個人奧運累計1金2銅，雖無緣超越許淑淨兩金門檻，但成為臺灣奧運史上連3屆奪牌，也是第一位勇奪三面奧運獎牌的運動員。
郭婞淳還保有挺舉世界紀錄140公斤
這次中國女將羅詩芳在巴黎奧運女子59公斤級決賽，一舉打破抓舉、挺舉及總成績3項奧運紀錄，她本人也在今年4月以248公斤打破郭婞淳的247公斤，成為該量級總和成績的保持者。
目前郭婞淳還手握一項世界紀錄，那就是挺舉140公斤，為2019年她在世界舉重錦標賽所創下。抓舉世界紀錄為金日景，她在杭州亞運上以111公斤打破紀錄。
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