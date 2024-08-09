華信航空招客艙組員！大學畢、多益550分以上 今起網路報名
華信航空睽違7年後首度舉辦客艙組員招募，因應今年引進三架ATR新機，配合機隊擴增、國內離島航線增班及國際航線疫後陸續復飛的人力需求，華信航空宣布啟動客艙組員招募計畫，從今（9）日起開放報名，一律採取網路報名方式。報名時間自8月9日上午10:00至2024年8月18日下午17:00止，有意報考者可透過華信航空網站上傳報名資料。
記者許若茵／台北報導
華信航空表示，客艙組員需有親切服務態度和良好表達能力，有助於主動與旅客溝通互動，華信航空歡迎具親和力、服務熱忱及大專院校學歷、TOEIC 550分以上或同等英文檢定能力者報考。華信航空提供完善的專業訓練、良好的福利及生涯規劃，歡迎對航空業懷抱理想的朋友一同加入華信團隊。
華信航空說明，，報考者通過書面資料審核，預計9月7日進行初試、9月14日進行複試，應試者通過初、複試及綜合評量階段，將安排11月到華信航空報到受訓。經專業職前訓練完成，即可派飛華信航空國內、外各航點，工作地點則以高雄、台北基地為主。
華信航空也提到，公司以飛航安全、創新服務備受肯定，視員工為公司重要資產，打造健康及安全的友善工作環境，並提供員工水平與垂直的多元職涯發展管道，亦持續招募國籍民航副機師，竭誠歡迎具有飛行經驗的機師報考，報名時間即日起至9月1日下午17:00止，詳情請參閱華信徵才資訊 。