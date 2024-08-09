台灣辦事處推跨國培訓課與工作坊 促藝文工作者交流共學
國際生活藝術組織台灣辦事處（Living Arts International Taiwan Office，LAI Taiwan Office）成立6年以來，致力促進台灣與東南亞的藝文交流工作，最近專為亞洲藝文工作者推出「情緒急救包」培訓課程、「藝術實務工作倫理」工作坊，幫助應對實務工作現場的需求與挑戰。
記者林則澄／台北報導
台灣辦事處表示，藝文工作者面對當代的社會、經濟與自然環境的諸多挑戰，常以藝術與文化的方式關心社會議題，帶來長遠而深刻的影響力量，但也由於社會參與的工作，經常與心理、情緒受到不同事件衝擊的團體共事，因此藝文工作者需要學習如何陪伴、支持情緒受到衝擊的服務或合作對象，而且不管是在藝術專業領域工作，還是參與社會議題的藝術工作，都有許多需要考量的倫理面向，這些倫理面向如何落實在實務工作的選擇與做法，則要透過與同儕共同討論與諮詢，進行釐清、思考以及反省。
台灣辦事處提到，為了持續支持培育亞洲藝文工作者，應對實務工作現場的需求與挑戰，幫助進階學習，推出「情緒急救包（Psychological First Aid）」培訓課程、「藝術實務工作倫理（Ethical Dilemmas in Arts Practice）」工作坊，即日起開放亞洲藝文工作者報名甄選，而且兩個主題的課程都是採取線上辦理開課，可讓藝文工作者不受限於所在地，也不需要投入國際旅運的成本，卻能與來自不同亞洲國家的同儕交流，共同討論、增進實務工作當中的技能與方法，還能拓展自身的人際網絡。
台灣辦事處說明，「情緒急救包(Psychological First Aid)」培訓課程、「藝術實務工作倫理（Ethical Dilemmas in Arts Practice）」工作坊的報名截止日分別是8月21日、8月28日，歡迎藝文工作者把握機會參與其中。