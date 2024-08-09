奧運男子200公尺美國意外奪銅！他2天前「染疫」 賽後坐輪椅退場
巴黎奧運田徑男子200公尺決賽8日登場，日前才拿下男子100公尺金牌、賽前最被看好的美國名將Noah Lyles最後跑完，只拿下銅牌，他也中斷過去3年200公尺比賽全無敗績的紀錄，最後必須坐著輪椅離場。Noah Lyles隨後透露自己兩天前就已確診新冠肺炎，所以無法全力衝刺。男子200公尺最後由波札那選手Letsile Tebogo以19.46秒贏得史上奧運首金，美國好手Kenny Bednarek跑出19.62秒的成績摘銀。
記者吳政紘/綜合報導
Noah Lyles有多狂 曾說NBA不是世界冠軍
Noah Lyles曾在在世界田徑錦標賽囊括三面金牌後受訪時，狂批自稱是「世界冠軍」的NBA聯盟，他認為NBA不敢說是世界冠軍，也沒資格以「世界」自居。
Noah Lyles也說：「讓我最受不了的是，我在看NBA總冠軍賽時，必須看著他們自稱『世界冠軍』，到底是哪裡的世界冠軍？美國的？別誤會我的意思，我有時候挺愛美國的，但它不代表全世界。」
Lyles去年世錦賽拿下三金，成為2007年後首位於世錦賽奪下3金的美國運動員，他賽後戴著口罩表示，6日清晨5時確診，但他還是想比賽，「我還是想跑」。
Lyles稱他6日醒來時感到全身痠痛發冷，喉嚨疼痛，都是他以前染疫時的症狀，「我心想：這下該檢測了。」確定「中標」後，他立刻到選手村附近的飯店隔離，隊醫也給他所有能給的合法藥物。他表示，這兩天仍在獨自練跑，病情一度好轉，之後又稍有惡化。完成決賽後，他感到頭暈目眩及胸部疼痛，停下一陣子後呼吸才和緩下來。
巴黎奧運接近尾聲，不少選手都有出現確診狀況，世界衛生組織（WHO）日前表示，已有40多名奧運選手確診感染新冠病毒，呼籲醫護人員和老年人等危險族群仍須施打疫苗。包括澳洲水球隊與多國游泳選手都已染疫。