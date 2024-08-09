特企／富邦人壽68999簡碼防詐上線　三竹資訊助攻安全新標準

我是廣告 請繼續往下閱讀
三竹資訊董事長邱宏哲表示，三竹資訊與主管機關NCC及三大電信業者合作，推出「68商用簡碼藍勾勾」服務，透過三項嚴格規範層層把關：(1)資格限定：68開頭簡碼僅限金融、電商或有被偽冒風險之特定機構使用；(2)申辦核實：需經KYC文件審查確認資格；(3)阻詐機制：搭配三竹領先業界的資安技術及阻詐機制，將有效防止詐騙集團偽冒發送訊息。此次協助富邦人壽成為人壽保險業首家採用「68999商用簡碼」的金融機構，未來將擴展至更多有需求的產業。
三竹資訊作為國內最大的商用簡訊發送平台，一直高度重視資訊安全。公司針對商用簡訊系統，導入中華電信 HiNet WAF 網站應用防火牆服務，以過濾惡意存取並阻斷潛在威脅，提供更安全的服務環境。對於簡訊帳號的申請，三竹資訊實施嚴格的管理，並引入 KYC（了解您的客戶）制度，積極配合相關單位引入智慧堵詐機制，防範各類詐騙行為。
邱宏哲強調，三竹資訊未來將持續提供經電信業者核可的企業專屬簡碼服務，進一步提高簡訊的信任度和可識別性，確保用戶的資訊安全不受威脅。
隨著富邦人壽率先採用「68999商用簡碼」，其他金融機構和有需求的企業也可能陸續跟進。三竹資訊表示，將繼續推動「68商用簡碼藍勾勾」的應用，並在技術和安全上提供全面支持，保障用戶的權益和信息安全。
總體而言，三竹資訊與富邦人壽的合作，不僅是商用簡訊簡碼的一大突破，更展現台灣在防範簡訊詐騙上的前進一大步。未來，隨著更多企業採用這一技術，將持續配合政府打詐政策建立信任產業，提升整體資訊安全水平，為用戶創造更可靠的通訊環境。