奧運中華隊5英雄終局之戰！最後一舞成績整理　2人遺憾沒奧運獎牌

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羽球天后戴資穎在東京奧運奪下銀牌之後，這回巴黎奧運帶傷參賽，在小組賽第二輪遇上來自泰國的好友依瑟儂，後半局明顯腳傷已經影響跑速，但戴資穎仍然拚戰到最後一刻，賽後也跟依瑟濃上演賽後催淚大擁抱，雖然在最後一舞不能奪牌，但是戴資穎在羽球界的地位早已不用任何獎牌來證明，球迷只想大聲對戴資穎說：「沒有人會忘記妳！」
黃金男雙「麟洋配」二連霸奧運金牌！李洋宣布退休
然而台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在本屆巴黎奧運雖然小組賽抽到死亡之組，但仍然以4連勝出線，隨後接續打敗泰國、丹麥世界第二組合，甚至金牌戰也擊倒世界第一的「梁王組合」，成功二連霸摘下奧運羽球男雙金牌，也成為奧運史上第一隊連霸該項目的組合。
而在巴黎奧運後，「麟洋配」也將不會再出現在奧運的舞台，李洋宣布即將退役，並且到國立體育大學擔任副教授，新學期將開設羽球課程，會著重在羽球技術指導，9月的台北羽球公開賽也是「麟洋配」最後一次亮相，想要一睹「麟洋配」現場球季的球迷別錯過了！
舉重女神郭婞淳「棄銀拚金」太感人！舉起台灣人的驕傲
舉重女神郭婞淳在本屆巴黎奧運最終以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg奪下銅牌，這同時已經是她連續三屆參加奧運都奪下獎牌，已經寫下中華隊史紀錄，在這次巴黎奧運賽事中，郭婞淳最終使出「棄銀拚金」的精神，明明挺舉132公斤就能奪下銀牌，她卻將重量上調至137kg，力拼金牌，其精神獲得台灣觀眾讚賞。郭婞淳賽後也表示：「4年不容易，自己也不知道有沒有下屆奧運，如果還能再練，才有可能出戰2028洛杉磯奧運」言下之意，這也非常有可能是郭婞淳奧運的最後一舞。
桌球教父莊智淵「6度征戰奧運」！未能奪牌成遺憾
桌球教父莊智淵從2004年雅典奧運開始，就代表中華隊出賽征戰，曾經在2012年的倫敦奧運會上寫下男單第4名的佳績，是奧運6代的元老，在本屆巴黎奧運，現年43歲的莊智淵與徒弟高承睿、林昀儒組成男團征戰桌球賽事，可惜8強賽不敵日本張本智和率領的男團，奧運最後一舞也謝幕。
對於沒辦法替師父莊智淵奪下奧運的第一塊獎牌，徒弟高承睿也略有遺憾，莊智淵回台之後接受訪問也訴說心聲：「其是這次奧運很開心，心態跟以往都不太一樣，有讓自己好好享受奧運氛圍，我覺得人就是要在試著在遺憾中進步成長，所以其實當下我也覺得還好，只是打完比賽媒體一直問，確實會開始感覺到有點遺憾。」如今，奧運賽場再也看不到莊智淵的身影，球迷都謝謝莊智淵在桌球界的極大貢獻。
百搭女王謝淑薇奧運最後一舞！遺憾沒帶走奧運獎牌
百搭女王謝淑薇在本屆巴黎奧運帶上20歲新秀曹家宜出戰，結果在8強賽時與捷克組合黑馬穆霍娃/諾絲可娃打得難分難捨，可惜最後超級搶10分沒能拿下落敗，生涯最終獨缺奧運獎牌，謝淑薇也在賽後表示：「亞運、東亞運、世大運的獎牌我都有，當然也想要蒐集一下奧運獎牌，可能我下一屆也不會在了，之後靠妹妹把這面牌拿回來。」不過謝淑薇的實力早已揚名國際，即便沒有奧運獎牌，仍然是網球界的最頂尖的選手之一。
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