結合AI提前掌握患者狀況　關渡醫院力推精準健康！要當社區塔台

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根據《財訊》雙週刊報導，關渡醫院已有20餘年歷史，每天都在運作，要推動智慧化，就像「穿著衣服改衣服」，難度不亞於興建一家全新的醫院。不過，2021年上任的院長陳亮恭，有不一樣的思維，他把這家醫院定位為社區的「塔台」。
定位 精準掌握社區健康
這個觀念來自2017年《經濟學人》的一篇報導：醫院將轉換為類似機場塔台的角色，掌控和調配所有飛機的起降，進入射程範圍內的飛機，就要監測。儘管這篇報導只是對未來的描繪，但陳亮恭當上院長後，就開始實踐這樣的理念。
曾任台北榮民總醫院高齡醫學中心主任的陳亮恭，是高齡醫學權威。他說：「我希望關渡的5萬5千人都不失能、不失智；如果已經發生了，我們可以透過科技提供他們很好的照護，這是地區醫院的責任；而未來目標是，更進一步善用科技做到提醒和預防，讓他們未來不失能或失智」。
這是全球先進國家醫學機構努力的方向。在醫療的生態中，社區一直未受重視，以往醫院只要和家庭醫師密切合作，管理好轉診，在院內提供最好的醫療給病患即可。這些醫院的數位影像、手術機器人等設備都是最先進的，光服務院內就有做不完的事；不過，它們看得更遠，已經開始思考：「我不該一直看病、開刀，而要從預防做起」。
《財訊》雙週刊指出，以往一個人心肌梗塞，醫院只要在病患到院後，盡全力治療就好。如今美國智慧醫院主管面向未來的終極目標是：醫院從近一個禮拜的資料回饋中，已經預測到這個人會心肌梗塞，因此在病患即將發病的10分鐘前，醫院就派了救護車在門口等待，以爭取黃金救援時間。要能如此精準預測，關鍵就在於掌握社區民眾的數據，蒐集足夠的資料。
目標 發病前救護車先到
醫院這時候發現，原來戰場在外面，大家手上都沒有這些資料，因此要深入社區。其實醫院要把手伸進社區，不一定要民眾直接到醫院看診，而是積極和各社區基層或小型醫院合作。陳亮恭說：「醫院和社區內的各位夥伴當做塔台，掌控所有數據，才能做到精準健康；而一個大塔台，下面可以分成許多小塔台，互相合作，共同建構起服務網路。」
工業4.0將智慧數位科技整合到製造流程內，但醫院不像產業界，可以推動無人化來降低成本；要把病人照顧好，少不了「手工業」，幾張床就要配幾個人，一個都不能少。不過在科技進步的現在，即使無法降低工作負擔，陳亮恭希望工作場域上能利用科技設備，減少無謂的流程，至少讓同仁能「優雅」地做事。
例如，關渡醫院雖然有許多高齡者就醫，數位支付的比率卻高達四五%。原因是很多樓層都有和外部合作開發的自動繳費機，螢幕像麥當勞點餐機一樣淺顯易懂，採取感應式，還有悠遊卡、金融卡等多種支付方法。更重要的是，推廣時有高齡志工在一旁協助，因為年紀相仿，繳費者學起來沒有壓力。儘管醫院業務量成長，卻不會人潮洶湧排隊繳費，能避免群聚，也節省了人力。
關渡醫院包括護理之家，還全院更換了智慧床墊。這款床墊的泡綿支撐力佳，睡起來舒服也不容易有褥瘡。護理之家的數據顯示，睡眠品質改善了50%；它還加上壓力感測器，例如病患離開床鋪時，護理站、護理人員手機和護理工作車的電腦會同時發出警告，使得床邊跌倒率進一步降低。有些臥床較久的病患，依照規定必須兩小時翻身一次，以往只能看床頭簽名來檢查，使用智慧床墊後，就知道照服員是否確實執行。它也能監測睡眠，蒐集數據供醫師參考。
院方也持續和廠商合作優化產品，甚至可以共同開發演算法。例如臥床較久的病人開始咳嗽，於是偵測到較大的壓力，接下來就要觀察他是否會感染肺炎。對業者來說，來自醫院的回饋，有寶貴的參考價值。
關渡醫院也全面改用人因工程的智慧照明，LED燈板可以調亮度和色溫，而且在戶外放感測器，需要時可以和戶外照明同步。陳亮恭說：「人和植物一樣有晝夜節律，有時病患在加護病房住久了，分不出晝夜，可能導致意識混亂。我們在照明系統加了自動控制模組後，能分出日夜，一些臥床較久的人，已減少了服用安眠藥」。
此外，關渡醫院也和宏碁公司合作AI人臉辨識，因為從眼神或表情，可以看出失智的嚴重程度。原本只能靠醫護人員依照經驗來分辨，但如果AI判讀後發現，日照中心某失智者的情緒或精神狀況變壞時，就要改變當天的照護計畫，或注意他是否有暴力行為，提前防範意外發生。「畢竟透過AI做到『預防』才是最重要的。」陳亮恭強調。
作法 結合產業優化照護
另外華碩結合陽明資訊等夥伴，正努力將關渡醫院打造為全台第一家「數位原生醫院」，也就是將醫療資訊系統建置在雲端，結合預防保健、臨床醫療、長期照護等需求，提供具個人化特色的健康醫療服務。這件事的難度很高，資訊工程師和醫師之間不斷溝通後，醫師的滿意度已經逐漸提升，希望全院系統盡快更新。
儘管許多醫院來取經，但基於成本考量，多數醫院很難有魄力地做到全院更新，最後的決定大概都是從能做的先做。不過醫院在評估的同時，資訊科技不斷在進步，或許試用兩年，好不容易決定要更新了，市面上又出現了更新更好的設備，這樣的步調恐怕很難趕上醫療的創新。
《財訊》雙週刊指出，到去年為止的五年內，儘管其中有疫情，關渡醫院的醫療收入成長了20%。至於未來的挑戰是，導入硬體設備之後，無論是智慧床墊或人臉辨識，還需要建立AI演算法，在院內橫向串聯，因此AI工程師需才恐急。另一方面，社區民眾也必須願意使用，形成自己的數據，未來才能接受精準健康的服務。
台灣的醫學加上科技，形成了最強拍檔，醫界人士期許，提供平價健保之際，也希望未來科技業能多協助醫療升級。
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