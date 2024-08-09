巴菲特賣蘋果！3因素使股市崩跌　股神的操作給投資人什麼啟示？

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近期股市波動劇烈，上半年領漲的科技股紛紛走跌，此時又傳出巴菲特賣出近半蘋果股份的消息，使市場恐慌情緒延燒。原本屢創新高的股市，為何瞬間「變臉」？可能原因有以下3項。
投資AI何時獲利？市場失去耐心
首先，「科技7雄」等大型科技公司，陸續公布財報，但表現不如市場預期，引發「投資人工智慧（AI）何時才能獲利？」的疑慮。
例如，英特爾上週四在財報發布會中宣布，將削減100億美元成本，裁員15％。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）坦言，公司尚未在AI趨勢中充分受惠，「我們的成本太高，獲利太低。」受前述消息影響，當天英特爾股價在盤後交易中重挫20％。
美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，投資人質疑的是，對AI的投資真有其價值？AI會不會只是產業一時追逐的目標，之後將被拋棄，由其他目標取而代之？
失業率上升 經濟衰退疑慮增
其次，美國7月非農就業數據遜於預期，新增就業數僅11萬4000，低於預估的17萬5000，且失業率從4.1升至4.3％，創2021年10月以來新高，使市場開始擔心，經濟恐面臨衰退。
《財訊》雙週刊指出，曾任職於美國聯準會（Fed）和白宮經濟顧問委員會的經濟學家薩姆（Claudia Sahm），曾提出「薩姆法則」（Sahm Rule），也就是失業率的3個月移動平均值，如果比過去12個月的低點，高出0.5個百分點，就意味著經濟陷入早期衰退。
由於去年失業率低點為3.4％，因此當7月失業率來到4.3％時，便加劇了經濟衰退疑慮。
經濟「軟著陸」無望？最佳降息時機恐怕已過
再者，Fed極可能於9月降息，但原本樂觀的經濟數據（美國第2季GDP季增年率初值2.8％優於首季、通膨率持續接近Fed目標2％），如今卻因失業率攀高，出現變數，導致經濟恐從「軟著陸」變「硬著陸」。換言之，Fed或許錯過了讓經濟「軟著陸」的最佳降息時機。
波克夏於今年首季，賣出13％蘋果股份，當時巴菲特解釋，主要是基於投資獲利的稅率考量；但，第2季大砍近半股份的決策顯示，他考慮的，顯然不只是稅率。
減少持股、增加現金、逢低買進還太早
從蘋果上季財報可看出，即使營收、獲利優於市場預期，但主力產品iPhone在中國的市占率持續縮減，導致蘋果產品的大中華區（中港台）銷售額年減6％。
波克夏並未針對賣股一事提出說明，但值得注意的是，除了蘋果之外，包括美國銀行（Bank of America）、比亞迪等股票，皆陸續遭波克夏減持。
相對來看，波克夏現金水位不斷創高。巴菲特曾在5月的股東大會上提到，「我們很樂意花它（現金），但除非我們認為它能做一些風險小，且可為我們帶來高獲利的事情，否則我們不會花它。」由此可見，現階段，巴菲特可能還沒看到，市場上有符合「風險小、獲利高」條件的標的。
有「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gross），也在個人X帳號上示警，建議投資人應先停止談論逢低買進。
《財訊》雙週刊分析，整體而言，巴菲特和葛洛斯對市場透露的訊息，不外乎減少持股、增加現金部位，至於逢低買進，或許得緩一緩，待情勢稍微明朗，再做判斷。
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