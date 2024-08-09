郭婞淳舉重235kg奪銅！賴清德讚令人驕傲 力挺羅嘉翎：無須愧疚
台灣「舉重女神」郭婞淳8日出戰巴黎奧運59公斤級舉重賽事，最終以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg奪下銅牌。對此，總統賴清德在臉書發文恭喜郭婞淳，並指出郭婞淳仍有多處負傷，也有降級的金牌老將、後起之秀的強敵環伺，在這種背景下，仍然挺住壓力，抓下生涯在奧運第三面獎牌、獲得榮耀，真的令人驕傲。此外，賴清德也謝謝帶著舊傷忍痛參賽的跆拳道好手羅嘉翎，「妳不用和大家道歉，更無須感到愧疚，因為妳已經展現出最堅韌的拚勁和不服輸的精神！」
記者王德蓉／綜合報導
賴清德8日深夜發文表示，郭婞淳過去獲得5面亞錦賽金牌、5面世錦賽金牌，而且過去兩屆奧運都有獲得獎牌，早已證明她就是最優秀的運動員；但她仍然堅持訓練與復健、咬牙苦撐，再次代表台灣參賽，是因為追求極限、在賽場上突破自我，本來就是所有運動員的追求。在前往巴黎前，郭婞淳曾說「找到另一種新的自己」是她的目標，「妳的泛淚是值得的，恭喜妳，真的很棒！」
賴清德也提及，為了追求自己、挑戰極限，而帶著舊傷忍痛參賽的，還有惜敗黎巴嫩好手的羅嘉翎，「大家都會一直支持妳，也用加倍的力量替妳加油。謝謝嘉翎，願意繼續站上賽場，妳不用和大家道歉，更無須感到愧疚，因為妳已經展現出最堅韌的拚勁和不服輸的精神！」
賴清德說，奧運已經進入尾聲，許多選手陸續回國，還有許多台灣英雄：我們的運動員、後勤團隊，以及場邊的裁判，仍在巴黎繼續打拚，請國人朋友繼續為他們加油！