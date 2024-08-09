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獨／挪威郵輪奮進號「傳落海意外」！遊客尋獲罹難　雄獅旅遊證實

▲NCL挪威郵輪奮進號驚傳有遊客於昨（8）日失足落海，雄獅旅遊證實已經尋獲該旅客，不過不幸罹難。（圖／台灣港務公司）
▲NCL挪威郵輪奮進號驚傳有遊客於昨（8）日失足落海，雄獅旅遊證實已經尋獲該旅客，不過不幸罹難。（圖／台灣港務公司）

記者葉盛耀/綜合報導

由雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號今年首航台灣，從6月開始以基隆、高雄為雙母港，規劃多趟次航程，包含3日至6日行程，每趟行程停靠點不同，最近航程點有到澎湖，遠則至日本那霸、韓國釜山、濟州島與日本長崎等。今（9）日卻有消息傳出，昨（8）日中午有遊客於船上失足落海、不幸罹難，雄獅旅遊今日也發出聲明，表示已立即啟動緊急應變團隊，將盡全力提供旅客與家屬必要協助。

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此次驚傳意外航程為8月4日出發的挪威奮進號6日航次，於8月4日自基隆港出發前往長崎，中間還停靠濟州島，於8日午間發生一名台灣旅客落海事故。社群平台「Threads」上還有旅客貼文與照片，為旅客從高樓層甲板落海之模糊身影，目前最新消息傳出該旅客已不幸罹難。

《NOWnews今日新聞》也向雄獅旅遊求證，官方確認的確有該事故，並提及「中午12時船方通知救生艇尋獲落海旅客，經船公司及檢調單位證實旅客已不幸罹難。」並聲明相關經過需以船公司報告及公務機關調查為主，為尊重家屬保護個資，將盡全力提供旅客與家屬必要協助。

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▲「挪威郵輪奮進號」近幾年相當夯，不少台灣旅客好評不斷，不過今（9）日卻驚傳有旅客落水，官方也證實消息。（圖/雄獅旅遊提供）
雄獅旅遊力推豪華郵輪之旅　難搶到民眾客訴

雄獅旅遊自去年底就力推豪華郵輪之旅，「挪威郵輪奮進號」在去年在ITF台北國際旅展推出最低價每人1萬多元的促銷價，報名指定行程再送日本岸上觀光、郵輪船上購物金、船上星巴克免費飲品等三重好禮。推出之後，廣受台灣旅客好評，還一度發生供不應求狀況，其中的「買5日送5日」也因太難搶，遭民眾客訴。

該優惠行程為凡訂購6月10日出發「石垣島、澎湖5日」、及6月14日出發「那霸、石垣島5日」航次，即贈送8月21日出發「香港5日」航次之同等艙房，足見受歡迎程度。如今卻驚傳意外發生，引起旅客關注，而這次發生事故的「挪威郵輪奮進號」航程也於今日返台，根據港務公司資料，郵輪已於今天早上7:00停靠於基隆港。。

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▲雄獅旅遊自去年底就力推豪華郵輪之旅，且有許多優惠方案，台灣旅客好評不斷。（圖/雄獅旅遊提供）
雄獅旅遊完整聲明：

此航程為8月4日出發前往日韓的挪威奮進號6日航次，於8日午間發生男性旅客落海事故，船方接獲通報有旅客落海，立即啟動救援機制，中午12時船方通知救生艇尋獲落海旅客，經船公司及檢調單位證實旅客已不幸罹難。相關經過需以船公司報告及公務機關調查為主，本公司尊重家屬保護個資，將盡全力提供旅客與家屬必要協助。

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