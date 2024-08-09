祖父遭指日本人！翁曉玲再喊「我是堂堂正正中國人」 轟綠營造謠
針對近日三立新聞稱國民黨立委翁曉玲的祖父是日本人，幫助日軍賺錢，翁曉玲今（9）日痛批，這種連誅式的想把我祖宗八代都抹黑的行徑，惡劣可恥。她祖父一生有著大中國情懷的台灣人，竟然被綠營側翼造謠抹黑，目的只是為了打擊他的孫女，「我就是堂堂正正的中國人， 綠營不要再造謠懷疑我的出身。」
記者余祥／台北報導
翁曉玲指出，我翁氏家族乃是安溪科榜翁氏在台灣第十三世翁廷燦公後代的宗族子弟。第十五世代後定居嘉義義竹；她的祖父翁鐘賜先生，一位生長於日本殖民統治時期、日據時期的臺灣人，在台學業成績優異，後赴日本讀大學，畢業於日本東京慶應大學經濟學系。在東京求學期間，積極參與台灣留學生所組織的「東京台灣青年會」的同鄉會活動，為受日本殖民高壓統治的家鄉文化覺醒、民族覺醒而努力。
翁曉玲說，祖父曾響應蔣渭水先生、林獻堂先生所組織的抗日組織「台灣文化協會」的號召，留學日本期間，追隨吳三連、連震東等有志留日台灣留學生的腳步，利用暑假期間，返回台灣故鄉，加入第三次巡迴講演、傳播新知與啟蒙思想，追隨有志一同的「東京台灣青年會」的台灣留學生，不畏辛勞到各地演說，盡了身為台灣文化人最大之努力！
翁曉玲表示，她的祖父，在日據時期經商，從現在的這樣的一個追隨蔣渭水、林獻堂、吳三連、連震東等先賢抵抗日本殖民高壓統治的台灣人，一生有著大中國情懷的台灣人，竟然被綠營側翼造謠抹黑，目的只是為了打擊他的孫女。「這種新聞台 、電視主持人，94要客訴王時齊、新台灣加油許貴雅和散播謠言的陳柏惟你們還有天良、 禮義廉恥嗎 ？真是吃人夠夠、莫此為甚！」