賴清德稱非核家園非民進黨意識形態！黃國昌嗆：能源政策只有口號

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃國昌說，賴清德的發言跟行政院長卓榮泰在他就任行政院院長以後，於立法院院會總質詢裡面所宣示出來的態度似乎是完全不一樣。賴清德說，非核家園不是民進黨的意識形態，可是卓榮泰在院會裡面講的是，非核是民進進黨的價值，讓大家覺得非常的困惑，那到底是賴清德講的算，還是卓榮泰院長說的算，還是昨天賴清德公開的打臉卓榮泰，那民進黨政府他們的政策立場到底是什麼？到目前為止說不清清楚也講不明白。
黃國昌表示，必須要再度重申一件事情發電的方式，事實上都是一種手段，最重要的目標是穩定的供電，能夠滿足人民民生的需求，以及產業的需求這個才是目的因此，大家非常關心的事情是，在台灣穩定供電這個目標的實現上，民進黨政府的能源配比的政策到底是什麼？昨天在總統府浩浩蕩蕩的、開了第一次的委員會，但對這個最基本也是最重要的問題，完全隻字未提，難道民進黨政府是連這麼基本的事情都想要用混的嗎？都想要混的嗎？
黃國昌說，這讓他想起他在這一次行政院院長總質詢，他在經濟組總質詢的時候，就請教了卓榮泰，民進黨政府承認2025年再生能源配比要達到20%的目標，已經確定跳票了，請問他們接下來說，賴清德政府延續著到2026年的時候，可以達到再生能源達到20%這樣子的目標，但問題就來了「那請教卓榮泰院長，你20%再生能源的目標在2026年要達標，請問光電佔比多少？風力佔比多少？」
黃國昌提到，大家可以去回顧當初包括卓榮泰院長、站在他旁邊的國發會主委以及經濟部次長三個人，面面相覷，回答不出來，讓人非常的驚訝這麼基本的問題，行政院院長達不出來，國發會主委也不知道，經濟部次長說還要再回去重新的算，那顯然這個是一個完全沒有任何的規劃，只有口號的民進黨政府的能源政策。
黃國昌表示，在這樣的情況下，昨天所召開的那個會議，他看會前發給各位媒體上面的新聞稿，台電董事長曾文生要針對所以2035年電力的供需提出報告，「我那時候看了，我非常的驚訝，連2026年會是怎麼樣都講不清楚，就直接提到2035年，這到底是要怎麼談？」結果果不其然，昨天看完了曾文生的報告以後，他既沒談2026，更談不到2035，連最基本的能源配比民進黨政府，他們的規劃他們的路徑，到目前為止是什麼？說都說不清楚，這是一個負責任的政府，這是一個負責責任的行政部門應該有的態度跟作為嗎？「我相信非常多的國人跟我都有相同的困惑。」