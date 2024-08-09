斷言2026新北選舉「綠營不會派蘇巧慧」！吳子嘉爆一連串恐怖盤算
新北市長侯友宜日前邀請新北市跨黨派，區域與不分區立委餐敘，包括可能接棒侯友宜的劉和然、也被點名挑戰大位的國民黨立委洪孟楷、民進黨立委蘇巧慧與民眾黨立委黃國昌。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，「2026新北市這一局，我覺得國民黨會敗，賴清德需要一個可靠、可以掌握的人在新北，整個選戰是連貫的，從2026到2028的節奏，完全是一連串的。」
記者王德蓉／綜合報導
吳子嘉8日在廣播節目《POP大國民》中表示，他認為國民黨在2026新北市這一局會敗，因為台北市副市長李四川是國民黨最夯的候選人，民調是第一名，「但如果民進黨派鄭麗君出來，李四川一定敗的，如果民眾黨還來攪局，國民黨一定敗得更慘」，吳子嘉強調，對賴清德來說，2026新北市長選戰太重要，如果國民黨輸了，國民黨黨主席就會下台，因此新北就成了個前哨戰，所以賴清德不會讓新北輸掉。
吳子嘉也坦言，民進黨推派出來的人選不可能是蘇巧慧，「蘇貞昌在這次黨的改組，他站在賴清德的對立面，他是為了他女兒的選舉，賴清德一定會對蘇貞昌過去的事情特別關注」。吳子嘉說，賴清德需要一個可靠、可以掌握的人在新北，而2026到2028的選戰節奏，整個是連貫的，這就是賴清德在黨內必須要建立高威望的必要性。