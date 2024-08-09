快訊／「行走費洛蒙」瘦子又當爸！第二胎女兒出生 他抱老大探視
36歲嘻哈男神、「行走的費洛蒙」瘦子（本名陳昱榕）和老婆Jennifer結婚2年，育有1女，5月公布即將迎來第二胎，今（9）日傳出Jennifer以剖腹的方式，平安誕下獅子座女娃，瘦子帶著大女兒前往探視妹妹。
記者楊穎軒／綜合報導
瘦子2022年5月在粉專宣告和圈外女友Jennifer完婚，不到1個月再透露老婆懷孕，9月Jennifer生下處女座女兒，而今年5月底，公司又捎來瘦子的老婆懷上二寶的喜訊，據《壹蘋新聞網》報導，今天傳來Jennifer已經卸貨的消息，瘦子帶著大女兒去醫院看襁褓中的妹妹。
愛妻曾挺大肚、豔陽探班 瘦子：沒有特別想要兒子
上個月20日，將要臨盆的Jennifer挺著巨大孕肚，前往桃園的音樂祭探瘦子的班，穿無袖長洋裝的她，狀態看起來不錯，不時在場邊和朋友聊天、自拍，以及欣賞台上的表演，瘦子受訪時笑說：「今天不想讓她（二寶）聽到爸爸唱什麼！」
瘦子先前出席活動，被問及第二胎即將報到，他說心情上滿穩定，因為已經有第一次的經驗，不過還是怕自己會手忙腳亂，由於兩胎都是女兒，對於想不想再拚個兒子？瘦子說：「沒有特別想要One Boy，順期自然。」