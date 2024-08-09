非核家園非民進黨意識形態？黃揚明翻綠黨綱：賴總統打臉賴主席
針對外界關切的核能及能源議題，總統賴清德8日在首次氣候變遷對策委員會時表示，「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。對此，資深媒體人黃揚明直言，「這句話在新聞標題上的呈現，簡直是賴總統打臉賴主席，尤其民進黨創黨以來就是主張要實現『非核家園』的理念，至今並未改變。」
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明今（9）日在臉書發文指出，「非核家園不是民進黨的意識形態」這句話，賴清德意思是指，在通過「環境基本法」時，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，這個條文內容是朝野共同支持，因此非核家園是朝野共同支持的理念，「不只是」民進黨的意識形態而已。
黃揚明質疑，但「非核家園」真的不是民進黨的意識形態嗎？他附圖表示，民進黨黨綱「行動綱領」中的「財經」章節，其中第64、65項分別是：「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠。」及「加強現有核電廠安全與管理，提高核電工作人員的素質，核廢料撤出蘭嶼。」黃揚明表示，雖說民進黨黨綱只是參考而已，但當身兼民進黨主席的總統賴清德說「非核家園」不是民進黨的意識形態，這句話實在很難說服人。
黃揚明認為，賴清德該優先說服的，可能是民進黨內自己人，例如曾為反核絕食的林義雄先生等人。當民進黨不再高舉「反核神主牌」，也只能套句吳敦義擔任行政院長時的名言：「他也是會轉彎的嘛！」