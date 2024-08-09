視察中榮智慧醫療 賴清德強調醫護使命：有些事我們不能做
總統賴清德今早視察台中榮總智慧醫療時指出，他有心率領團隊將台灣打造為智慧國家，不僅可以提升人民健康，也能協助邦交國建置智慧醫療，「這就是台灣的國力、讓國際知道台灣不是只有半導體而已」。他重申政府將全面改善醫護工作條件，也提醒醫護人員，即便是為爭取自己權益，若可能損及服務病人的機會，「有些事就不能做」。
記者顏幸如／台中報導
賴清德今（9）日視察臺中榮總智慧醫療成果，並參觀智慧病房、遠距醫療中心。他致詞時指出，全球智慧化時代來臨，自己有心率領團隊將台灣打造為智慧國家，很多邦交國希望台灣協助建置智慧醫療，目前正協助電子化，未來還要建置數位化、智慧化。賴清德說，發展智慧醫療、精準醫療、再生醫療除了可以提升台灣人民健康福祉，也可以幫助邦交國家、進行國際交流，「讓國際知道台灣不是只有半導體，醫療也做得非常好，我相信這就是台灣的國力」。
賴清德指出，由陳志鴻教授領軍的「健康台灣行動聯盟」向政府提出10項建議，明年度預算已一件件納入，健康台灣生根計劃100億，明年應有50億、此外如癌症新藥基金、護理同仁非常關心的三班護病比、夜班執勤獎勵都已編入，健保永續發展也編了非常龐大的預算，就是希望改善醫療同仁的工作條件，讓大家有更寬廣的空間發揮專業、服務人民，達到健康台灣的目標。
他強調和其他行業相比，醫療人員比較特別，「我們有我們的使命」，進入第一線醫療服務前必須宣誓，有些事一定要進行、尤其是盡力幫助病人；有些事不能做，特別是違反服務民眾機會的事，即便為了爭取自己權益，若採取行動恐將損及服務病人的機會，都必須思考再三，讓整個醫療團隊得到民眾的支持。