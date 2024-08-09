Mac mini準備大改款！蘋果擬推史上最小桌機 14年來首次重新設計
蘋果秋季發表會預計將於9月登場，外傳蘋果將會發布新款Mac mini桌上型電腦，預測將搭載最新自研M4和M4 Pro晶片，若真是如此，Mac mini將迎來2010年以來的首次重大設計變革，同時也會是蘋果公司有史以來體積最小的電腦。
記者鄭妤安/台北報導
根據彭博社記者Mark Gurman爆料，蘋果計劃在今年推出待載M4和M4 Pro晶片，且是一款經過重新設計的Mac mini機型，推估將迎來該機自2010年以來首次重大設計變革。新款Mac mini預計採用類似Apple TV的外形，整體尺寸會比現在的Mac mini小更多，可能會是蘋果有史以來最小的桌上型電腦。
據稱，蘋果已測試了背面至少有3個USB-C介面的型號，另外還將具備電源線和HDMI連接埠區域的介面，此款Mac mini預計仍將有兩個版本，一種採用標準M4晶片，類似於iPad Pro，另一種採用 M4 Pro晶片，基本型號將於本月開始從供應商發貨，並在今年稍晚發布，而高端型號要到10月才能準備就緒。
Mark Gurman指出，M4代Apple晶片將是Apple首次在所有Mac上使用的同一代晶片，逐一將M4晶片應用於Mac mini、iMac、MacBook Pro、MacBook Air、Mac Pro和MacBook Air。