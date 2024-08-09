奧運舉重／羅詩芳打破3項奧運紀錄！賽前將郭婞淳視為頭號競爭者

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羅詩芳現年年僅23歲，作為女子舉重59公斤級運動員，她在2024年國際舉重世界盃女子59公斤級比賽上，最終以抓舉108公斤、挺舉140公斤、總成績248公斤的成績，獲得抓舉銀牌、挺舉和總成績3面金牌，一舉刷新世界紀錄，讓人見識到她的驚人實力，同時也鎖定今年的巴黎奧運參賽資格。
將郭婞淳視為頭號競爭者 羅詩芳最終3破奧運紀錄
而羅詩芳稍早在賽前受訪時表示，台灣好手郭婞淳正是金牌的潛在競爭者，如今她成功打破郭婞淳原先的奧運紀錄，她認為破世界紀錄的難度相對較高，「奧運紀錄的話，可能很多人會像我這樣，拿到冠軍以後可能不會再去挑戰，所以這個成績其實沒有大家想像中來得那麼高。」
羅詩芳賽後也表示，自己始終抱持著要拿下金牌的意念，「可能是個人性格的問題吧，我覺得我會把這場比賽想得很艱難，我並不覺得因為我有這個實力，這個金牌就一定是我的，沒到比賽最後一刻，誰輸誰贏也都說不準。」
「所以我的心態就是，我想拿這面金牌，我一定要得到這面金牌，但我在場上必須要做好自己，做好我的每一把、走好我的每一步，這樣子才能確保自己能夠奪下金牌。所以這場比賽就比較清晰，我沒有感到太緊張，也沒有發生什麼失誤。」羅詩芳如此說到。
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