奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

奧運舉重／羅詩芳打破3項奧運紀錄！賽前將郭婞淳視為頭號競爭者

▲巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，被視為是奪冠熱門的中國新星羅詩芳(中)，首次站上奧運舞台就一鳴驚人，最終繳出抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績，強勢擊敗眾多好手摘得金牌，當中也包含台灣好手「舉重女神」郭婞淳。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，被視為是奪冠熱門的中國新星羅詩芳(中)，首次站上奧運舞台就一鳴驚人，最終繳出抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績，強勢擊敗眾多好手摘得金牌，當中也包含台灣好手「舉重女神」郭婞淳。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，被視為是奪冠熱門的中國新星羅詩芳，首次站上奧運舞台就一鳴驚人，最終繳出抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績，強勢擊敗眾多好手摘得金牌，當中也包含台灣好手「舉重女神」郭婞淳，她的3項成績也皆寫下奧運新紀錄，相當不容易。而羅詩芳比賽賽前，其實就將郭婞淳視為是金牌的頭號競爭者，她自己也很開心最終能成功克服壓力，成功奪下這面金牌。

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羅詩芳年僅23歲　卻已展現驚人實力

羅詩芳現年年僅23歲，作為女子舉重59公斤級運動員，她在2024年國際舉重世界盃女子59公斤級比賽上，最終以抓舉108公斤、挺舉140公斤、總成績248公斤的成績，獲得抓舉銀牌、挺舉和總成績3面金牌，一舉刷新世界紀錄，讓人見識到她的驚人實力，同時也鎖定今年的巴黎奧運參賽資格。

將郭婞淳視為頭號競爭者　羅詩芳最終3破奧運紀錄

而羅詩芳稍早在賽前受訪時表示，台灣好手郭婞淳正是金牌的潛在競爭者，如今她成功打破郭婞淳原先的奧運紀錄，她認為破世界紀錄的難度相對較高，「奧運紀錄的話，可能很多人會像我這樣，拿到冠軍以後可能不會再去挑戰，所以這個成績其實沒有大家想像中來得那麼高。」

羅詩芳賽後也表示，自己始終抱持著要拿下金牌的意念，「可能是個人性格的問題吧，我覺得我會把這場比賽想得很艱難，我並不覺得因為我有這個實力，這個金牌就一定是我的，沒到比賽最後一刻，誰輸誰贏也都說不準。

所以我的心態就是，我想拿這面金牌，我一定要得到這面金牌，但我在場上必須要做好自己，做好我的每一把、走好我的每一步，這樣子才能確保自己能夠奪下金牌。所以這場比賽就比較清晰，我沒有感到太緊張，也沒有發生什麼失誤。」羅詩芳如此說到。

▲中國女子舉重新星羅詩芳，首次站上奧運舞台就一鳴驚人，最終繳出抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績，不但強勢擊敗眾多好手摘得金牌，3項成績也皆打破奧運紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國女子舉重新星羅詩芳，首次站上奧運舞台就一鳴驚人，最終繳出抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績，不但強勢擊敗眾多好手摘得金牌，3項成績也皆打破奧運紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級奪下銅牌。（圖／NOWnews社群中心製）
▲台灣好手「舉重女神」郭婞淳，在巴黎奧運女子舉重59公斤級奪下銅牌。（圖／NOWnews社群中心製）

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