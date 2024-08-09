中國羽球天菜王昶漲粉太快！被抓包一夜取關700美女 本人急回應
中國隊「梁王組合」王昶、梁偉鏗在巴黎奧運羽球男雙金牌戰中，以1：2輸給中華隊「麟洋配」，只能摘銀，被稱為「顏值一哥」、「羽球天菜」的王昶雖然飲恨輸球，但仍收穫一票粉絲，社群媒體粉絲數水漲船高，近日有網友發現王昶的抖音關注數一夜之間少了700多個，原本關注的許多主播都被他取關（退追），讓網友笑稱：「王昶還沒準備好爆紅啦！」
記者劉彦誼／綜合報導
中國23歲的羽球選手王昶因在比賽過程中不論勝敗都面帶笑容，且長相帥氣、性格幽默，圈了一大票台灣粉絲，結束奧運比賽的王昶回中國後，在機場一度成為中國粉絲的頭號圍堵對象，被粉絲追到瘋狂逃跑，可見其人氣之高。
有粉絲發現，王昶的抖音號短時間內增加了100多萬粉絲，至今已有196.1萬粉，但王昶原本關注的881個帳號，一夕之間只剩107個，有網友說王昶取關的大多是「美女主播」，讓一票民眾信以為真，紛紛至王昶抖音影片下留言詢問。
昨（8）日王昶與梁偉鏗開直播，回應了「是否真的取關700多位美女」，他闢謠：「沒想到自己會在網上火了，當時比賽期間收到很多私信，手機響個不停，影響到休息了。」他還表示「自己很早便開始玩抖音，覺得各領域主播有意思就會關注，沒想到突然的爆火會帶來那麼多麻煩。」
王昶直播回應後，網友一致認為抖音關注是選手個人自由，不要單純被「抖音營銷號」帶偏，也希望民眾能更關注比賽方面，不需帶給運動員困擾和壓力。