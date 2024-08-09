限5天！7-11「一卡車」買10送10搬瘋了　全家泡麵、霜淇淋買1送1

超商本周優惠更新！由於農曆7月中元節（8月18日）將至，7-11本周仍然強打中元檔期，「超值五六日」持續暫停，不過8月9日至8月14這波活動不只長達6天，促銷力道也相當猛烈，堪稱「一卡車」買10送10、買12送12，等於也是半價幅度。
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不只如此，森永指定冰品也是任選買2送1，相當於6.7折，其中不乏高單價進口冰淇淋，原價65元的一口巧克力冰淇淋，平均特價43元。現煮飲品部份，厚乳拿鐵2杯100元、約7.7折；中杯精品美式2杯100元、約6.3折；四季春青茶4杯100元、約7.1折。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是8月7日至8月11日，買一送一商品包括ASAHI精神多多乳酸菌平均14元、農心辛拉麵平均25元、焦糖可可球平均25元、統一生機蜜棗乾袋裝平均75元、盛香珍荔枝蒟蒻平均35元。
「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品最低5折起，8月9日至8月11日限時三天，包括FMC天然水2.2L平均18元、十六茶豆乳奶茶平均20元、阿奇儂草莓雪糕平均20元，還有夏天最受歡迎的全家霜淇淋買一送一，不限口味爽吃3天。
🟡萊爾富
門市8月7日至8月11日推出「限時殺5日」優惠活動，本周DM共6款商品促銷，買一送一代表是農心辛炒麵，單包原價75元、平均特價38元，共有原味、起司可任選。
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