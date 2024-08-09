釋憲案律師費曝光！藍白砸186萬 黃國昌：立院招標黨團沒參與
國會改革法案釋憲案6日首度在憲法法庭召開言詞辯論庭，各方律師費用也曝光，代表立法院的藍白陣營委託4位律師，費用達186萬元，其中律師林石猛80萬元最高。總統府、行政院、監察院和民進黨團，10名律師花不到150萬，其中律師李荃和只收15萬。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今日表示，律師是立院公開招標應該問立院秘書處。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團今日上午舉行記者會回應時事議題，媒體詢問國會改革法案釋憲案律師費問題，黃國昌說，律師費的部分完全是立法院，他們在公開招標跟律師議價的價格，民眾黨從來就沒有參與，「其中所謂民眾黨的部分80萬我不知道你在講的是什麼，」因為所以有關於律師他們怎麼透過政府採購的程序跟立法院議價，這應該是立法院秘書處的作業，黨團這邊根本就沒有參與。
媒體追問有媒體揭露說政院聘請的大型事務所承接政府的標案，遭質疑平常就豢養這些事務所，開庭的收費當然便宜，黃國昌表示，這個部份他不便評論，不便評論的理由是律師事務所的老闆他認識，他以前在時代力量參與的也很積極，據他所知應該跟時代力量沒有什麼關係，彼此之間跟行政院的合作關係他也不知道，所以這個部分他不便評論，但可能跟政務委員張景森的關係會比較多一點，