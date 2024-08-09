奧運舉重／「特地去抱郭婞淳」！加拿大銀牌女將讓萬名觀眾暖哭了

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不少網友在《Threads》表示，看到郭婞淳奪下銅牌，心中滿是感動，尤其頒獎典禮也出現插曲，只見銀牌加拿大女將Maude Charron特地走去郭婞淳面前，給一個大大的擁抱，並且還恭喜她，兩人互動很有風度，比起前一天的林郁婷獲勝後，土耳其女將還比出「X」手勢，似乎是輸不起，還更有運動家精神。
看到此影片後，不少網友留言，「當下看到真的很感動，也好喜歡加拿大的選手，謝謝你給了婞淳愛的抱抱，這就是運動家的精神與風度，你們都是最棒的，在我們心中她是永遠的金牌永遠的冠軍！」、「令人感動的一幕 我想這就是運動家精神 即便冒著會失去銀牌的風險 也要拼全力爭取金牌 我們懂，加拿大選手更懂 這就是我們的郭婞淳」、「真的很感動，這一抱是尊重、敬佩，充分表現了運動家的精神！！」
也有網友熱議，「我發現還抱蠻久的耶，還有拍拍婞淳」、「加拿大選手，人美有風度，馬上被她圈粉」、「這一屆的奧運到底要讓我們流多少眼淚啦」、「中國選手露出訝異的眼神」。
其實郭婞淳可以直接拿銀牌，只要增加2公斤就好，但他選擇直接挑戰金牌，很有氣勢。網友也討論：「可能一部分是因為郭婞淳直接挑戰金牌，讓她可以拿到銀牌，一點點感謝的味道」、「我如果是加國選手，心裡還是會感謝婞淳的」。
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