民進黨曝各項施政倒數！邱臣遠：盼中央地方一起努力讓新竹更好

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邱臣遠表示，竹市移入人口眾多，交通、教育等基礎建設壓力較大，而竹市去年上繳國稅將近2,900億元，但稅收配回額只有104億元，配回率僅為3.5%，相對來說，財政需要中央進一步支持。在各項公共建設上，希望中央政府與地方政府可以一起合作、一起努力。也希望針對新竹地區發展，中央可以給予支持。
主計處指出，竹市基本設施面向整體執行率達99.91%，且社會福利面向整體執行率亦達88%，比較各縣市情況尚稱良好，其中僅有兩案係因低收入戶及中低收入戶助學金、加發生活補助、育有未滿2歲兒童育兒津貼等，申請人數未達預期所致。
教育處表示，竹市教育預算執行情況，去年因有老舊校舍耐震係數不足申請拆除重建，而校園基地條件不佳，無餘裕空間可安置師生，且竹市受逆少子化及人口移入影響，教育需求大增，致校舍需採「先建後拆」方式辦理，工程採購發包作業相對困難，影響規劃設計期程。目前該校老舊校舍工程已發包施工中，市府將持續積極督導並推進工程進度，期能提供學校師生安全優質校園環境。
新竹市府表示，竹市近年移入人口大增，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口達60萬，園區從業人數也突破17萬，竹科外溢成本包括教育、交通、基礎建設等經費支出龐大，校舍不足及交通壅塞問題長期困擾新竹市民，須足夠財源才能改善公共服務和基礎設施。
新竹市府強調，竹市去年上繳國稅將近2,900億元，人均上繳稅額63萬元為全國第一，但統籌分配稅與一般性補助款的配回額只有104億元，配回率僅為3.5%，是全國最低。財政劃分法修正應考量竹市對國家的財政貢獻，建請中央適度給予合理補助，以達中央對地方補助款之分配能公平合理。
有關市府推動交通安全改善情形，交通處表示，市府團隊已掌握今年1至3月底交通死亡事故有增加趨勢，共有11件交通死亡事故，經分析以高齡者在清晨或夜間，且違規穿越道路者為多；交通處與警察局立即分析事故原因，並邀請道安委員現勘、研提10項策進作為，更為此召開2次道安會議，於4月初改善後，4月交通死亡事故0件，經統計今年4至7月交通死亡事故發生4件，較去年同期11件明顯降低63.6%，相關改善作為逐見成效。
有關大新竹輕軌今年度進度，交通處指出，先前市府已針對大新竹輕軌召開專家學者座談會，專家學者皆認為應整合新竹縣、市紅藍線，發揮最大效益，市府隨即與新竹縣、科學園區同業工會簽署MOU推動大新竹輕軌計畫；今年2月行政院將大新竹輕軌納入桃竹苗大矽谷計畫，市府亦於3月7日拜訪行政院，行政院允諾研議專案協助新竹縣市推動大新竹輕軌計畫；6月5日立法院交通委員會與交通部長李孟諺考察竹市交通建設，市府更積極爭取中央補助大新竹輕軌整合可行性研究報告所需經費，以如期推動，獲交通部正面回應。
交通處指出，目前市府正積極訪價，尋求專業顧問公司完成大新竹輕軌整合可行性研究報告，將以114年第1季提報交通部為目標，積極推動大新竹輕軌規劃進度。
針對竹市府施政民調部分，市府表示，近期最新媒體民調結果指出，市民對於市府團隊所推動的8項政策給予高度肯定，其中「道路交通安全、通學步道、靜城專案、校園建設」等4大面向政策皆獲超過8成以上市民肯定，市府團隊會再更努力讓市民感受城市蛻變，以提升市民福祉為目標，推動各項市民有感政策，用心回應市民期待。