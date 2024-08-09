柯文哲恐成陳水扁翻版？吳子嘉預言淒慘下場：民眾黨結束了
政治評論員吳靜怡日前揭露，民眾黨主席柯文哲將去年總統大選募款經費，轉入木可公關行銷有限公司的金流手法，網紅「四叉貓」劉宇則指金額逾新台幣3963萬元。對此，民眾黨回應政治獻金申報給木可之「授權金」，是「授權」木可代為管理的成本費用：競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，這些程序皆統一委託「木可」代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。《美麗島電子報》董事長吳子嘉斷言，「民眾黨結束了，柯文哲現在沒有關，當柯文哲收押，民調一定20％以下變15％，誰當黨主席都沒有用。」
記者王德蓉／綜合報導
針對柯文哲身陷爭議，媒體人張禹宣8日在網路節目《董事長開講》直言，「到最後這就變陳水扁翻版」；吳子嘉則說，「陳水扁坐牢過，他老婆吳淑珍很厲害的，當時他的女婿趙建銘被收押的時候，吳淑珍第一句話就說是『蓋頭鰻，不知死活』，說他女婿是這樣，所以吳淑珍是很內行的，我對吳淑珍真的是誇獎的有剩，有男子漢的氣魄，有膽識很棒。」
吳子嘉也預言「民眾黨結束了」，不管柯文哲現在沒有關，只要當柯文哲收押，民調一定20％以下變15％，屆時誰當黨主席都沒有用。