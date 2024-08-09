aespa台灣開唱！Karina深夜現身大直 帶Giselle打卡「知名地標」
南韓女團aespa在昨（8）日炫風來台，將從今日在林口體育館展開一連三天的《2024 aespa LIVE TOUR - SYNK：PARALLEL LINE in TAIPEI》演唱會，讓大批粉絲們都相當期待。沒想到，在8日深夜時，aespa成員Karina和Giselle竟悄悄現身台北大直的街頭，還跟美麗華摩天輪合照，掀起網友們高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
Karina愜意現身大直街頭 帶Giselle一起打卡知名地標
aespa成員Karina在8日深夜透過IG曬出一系列在台北街頭拍下的美照，從照片中可以看到，Karina身穿牛仔連身衣，隨性的綁了一顆包頭，整個人看起來十分愜意，她跟另一位成員Giselle一起現身大直街頭，兩人還開心地用特別的角度跟大直的知名地標「美麗華摩天輪」合照，模樣十分可愛。
在Karina的貼文曝光之後，吸引大批台灣粉絲留言表示：「台北有你在真好」、「是熟悉的街頭耶」、「我要融化了」、「天啊！好想去看演唱會！」、「怎麼會出現在美麗華啦！好意外的地點」、「我就在劍南路，為什麼沒看到你」、「去美麗華幹嘛啦～我整個大錯過哈哈哈」、「希望你們來台灣玩得開心」、「好期待演唱會見到你們」、「居然去大直，還以為會去東區、西門之類的。」
aespa抵台見粉絲接機超親切 Winter收義美小泡芙超開心
事實上，aespa在8日抵達台灣時，在機場就有許多粉絲接機，成員們也收到不少粉絲送的零食跟卡片，像是Winter就收到許多韓星都很愛的「義美小泡芙」，她還開心的在粉絲面前展示，讓許多人看了都覺得他們超親切。而這一次是aespa首度來台灣舉辦演唱會，原先只有一場，不過在門票開賣後1分鐘內全秒殺賣光，主辦跟aespa討論後同意再加開兩場，希望讓粉絲們都能一睹心愛的偶像。