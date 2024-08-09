奧運網球／球王Sinner因傷退賽遭義國網友砲轟！無懼酸言做出回應

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jannik Sinner現年22歲，目前世界排名高居第一，是義大利的新科球王，個人也曾在今年的澳洲網球公開賽上，奪下生涯第一座的大滿貫冠軍，未來發展備受期待。而原先被預期出戰巴黎奧運也能有好成績的Sinner，最終卻以因扁桃腺發炎關係只能退賽，沒想到卻被批評「不夠愛國」、「不夠義大利」，讓他相當無奈。
而Jannik Sinner稍早接受記者訪問，並對於自己退出巴黎奧運作出回應，「老實說，這是一個我不想回答的問題，我想只有我的團隊和我知道自己真正的感受。從外部來看是一回事，從內部來看又是另一回事，我特別明白自己的感受。」
自曝因傷連起床都困難 Sinner不在乎酸言酸語
「我從年初就說過，我最大的目標就是出戰巴黎奧運，但不幸的是因為傷勢關係，我甚至無法起床。老實說，人們的想法我其實不重視，也不太在意他們怎麼說。」Sinner如此說到。
Sinner最後也提到，自己最近不再使用社群媒體，對自身帶來很多好處，「我不再使用社群媒體，這對我帶來很多幫助，我讀了一些東西，很明顯，當你打開手機時，會有很多通知，我從中看到了一些東西。但我也知道我是誰，還有我周圍有著什麼樣的人，他們都非常關心我。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。