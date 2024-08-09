奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

奧運網球／球王Sinner因傷退賽遭義國網友砲轟！無懼酸言做出回應

▲巴黎奧運男子網球賽事，義大利新科球王Jannik Sinner因扁桃腺發炎關係，最終只能忍痛宣布退賽，沒想到卻意外遭到部分義大利網友砲轟，稍早他也正式做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子網球賽事，義大利新科球王Jannik Sinner因扁桃腺發炎關係，最終只能忍痛宣布退賽，沒想到卻意外遭到部分義大利網友砲轟，稍早他也正式做出回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子網球賽事，義大利新科球王辛納（Jannik Sinner）日前因為扁桃腺發炎關係，最終只能忍痛宣布退賽，未料此舉動卻讓他受到不少義大利網友批評，認為他不夠愛國。但Sinner稍早則對這些網友的酸言酸語做出回擊，他表示，自己根本不想回答這樣的問題，因為只有自己還有團隊知道，真正的情況到底是如何。

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Sinner因傷無法出戰奧運　卻被部分網友砲轟

Jannik Sinner現年22歲，目前世界排名高居第一，是義大利的新科球王，個人也曾在今年的澳洲網球公開賽上，奪下生涯第一座的大滿貫冠軍，未來發展備受期待。而原先被預期出戰巴黎奧運也能有好成績的Sinner，最終卻以因扁桃腺發炎關係只能退賽，沒想到卻被批評「不夠愛國」、「不夠義大利」，讓他相當無奈。

而Jannik Sinner稍早接受記者訪問，並對於自己退出巴黎奧運作出回應，「老實說，這是一個我不想回答的問題，我想只有我的團隊和我知道自己真正的感受。從外部來看是一回事，從內部來看又是另一回事，我特別明白自己的感受。」

自曝因傷連起床都困難　Sinner不在乎酸言酸語

我從年初就說過，我最大的目標就是出戰巴黎奧運，但不幸的是因為傷勢關係，我甚至無法起床。老實說，人們的想法我其實不重視，也不太在意他們怎麼說。」Sinner如此說到。

Sinner最後也提到，自己最近不再使用社群媒體，對自身帶來很多好處，「我不再使用社群媒體，這對我帶來很多幫助，我讀了一些東西，很明顯，當你打開手機時，會有很多通知，我從中看到了一些東西。但我也知道我是誰，還有我周圍有著什麼樣的人，他們都非常關心我。」


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