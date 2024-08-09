實現精神障礙者生活平權 鄭麗君肯定黃偉哲 盼社會更溫暖
為實踐身心障礙者權利公約，提供精神障礙者多元社區支持服務，臺南市111年7月於新化區開辦南市首處精神障礙者協作模式服務據點—知南會所，今(9)日行政院副院長鄭麗君特別前往關心會員參與工作情形。鄭麗君除大力肯定臺南市辦理成效，提供會員們很好的同儕支持網絡外。也期盼中央、地方與社會攜手努力共同建構服務的社會網絡，讓臺灣社會更溫暖。
記者郭俊暉／台南報導
市長黃偉哲指出，賴總統在擔任市長期間致力日照中心設立，因賴總統具有醫療背景和醫師專業意識，也幫助南市的日照中心成長快速，且在中央社會安全網經費的挹注下讓南市府及在地社區鄰里合作用行動接納這群夥伴，期盼提供市民朋友更多精神上協助，也感謝立院支持預算與議會支持讓市款順利通過。
南市身心障礙者約有9萬多位，其中精神障礙朋友約8900多位，目前南市設有3處精障會所，其中「知南會所」為臺南市第一處精神障礙者協作模式服務據點。依社安網計畫，南市111至113年間，每年至少需布建1處精障協作模式服務據點，臺南市自行運用市款經費新增1處，預計今年11月底前將開辦，屆時全市將有4處服務據點，建構「以障礙者共同參與營運」的服務理念發展社區支持服務。
鄭麗君除感謝黃偉哲、市府社會局及協會的努力外，也強調今天視察「知南會所」相當感動與敬佩，這是南市第一個精神障礙者協作模式，可見臺南是一個溫暖的城市，肯定臺南實現精神障礙者生活平權，期盼中央、地方與社會攜手努力共同建構服務的社會網絡，讓臺灣社會更溫暖。
社會局長盧禹璁也期透過知南會所的運作，發揮功能，以專業及系統化的工作方式，支持精神障礙者及其家庭。臺南市針對精障者服務分為機構式與社區式，目前全市有5家身心障礙福利機構及4處精障會所，市府將積極支持精神障礙者在社區中生活，布建社區資源。