木曜4超玩跨界登Netflix《正港分局》！坤達應援舞瀏海好油大崩壞

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面對謝坤達反轉的形象，阿部瑪利亞坦言首次見到時完全認不出，以為是不認識的人：「不小心變得沒禮貌，但又覺得坤達哥演得太好了，真的太像宅男的樣子，想說我心中全台最帥的男人居然變成完全不吸引人的樣子，真的好厲害，我原先很擔心會沒辦法把他當成我的粉絲，結果完全沒有問題。」
阿部瑪利亞這次飾演日本地下偶像「茂木由美」，「因為茂木由美（角色名）的聲音特別高音，還會裝可愛，所以我在演戲的時候，就想像自己是宅男女神的樣子，而且導演給這個角色的特點就是情緒上來就講出台語，但我本身完全不會台語，所以還特別去上了台語課，學完才發現台語是需要一個氣勢。」
KID林柏昇詮釋「茂木由美」的經紀人林白生，表示自己很少演戲，這次的拍攝對他來說相當新鮮，平時喜愛看電影的他，拿到劇本時腦中會浮現一些電影人物的片段，也會想像如何呈現劇中的角色，更大讚拍攝過程導演都讓演員非常放鬆、給足信心，是非常開心一次合作。
首次演出台劇的溫妮、泱泱（吳泱潾）直呼開心又興奮。溫妮挑戰演出火爆外送員黃小茵，她為此特別去上演戲課，為了角色設定，她在劇中特意壓低聲線，連下戲後講話也不自覺變低沉。談到印象最深刻的戲，溫妮立刻想起某場外送騎車的橋段：「那場戲是要騎摩托車加速，看到鏡頭後減速轉彎，不然會撞上鏡頭後的大家，結果減速轉彎就撞上電線桿了，嚇了現場的大家一跳。」
泱泱（吳泱潾）詮釋資優女高中生劉睦婷，角色除了功課好之外，還特別愛講網路用語，泱泱為此做了很多功課，也訪問了身邊的年輕朋友，甚至將角色台詞融入日常聊天來練習，笑說突然覺得自己變年輕。此外，歌手黃宣首度挑戰台劇，詮釋萬人迷國文補教名師黃仙。
Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》金盞花大影業製作，監製金百倫和導演程偉豪、殷振豪攜手打造電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的後續衍生影集，將於8月22日Netflix全球獨家上線，由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐組成正港小隊領銜主演。