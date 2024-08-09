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2024亞太暨台灣永續行動獎　中央大學USR計畫團隊獲1金2銀

▲2024亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮，中央大學USR計畫團隊榮獲1金2銀殊榮。圖為與會貴賓合影。（圖／中央大學提供）
▲2024亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮，中央大學USR計畫團隊榮獲1金2銀殊榮。圖為與會貴賓合影。（圖／中央大學提供）

記者林則澄／台北報導

台灣永續能源研究基金會最近舉辦2024年亞太暨臺灣永續行動獎頒獎典禮，中央大學所屬的大學社會責任（USR）計畫團隊，透過「海好友你─桃海三生開闊國際夥伴永續力」、「身生不息─桃園身障包容科技與包容創業教育」，獲得亞太永續行動獎（APSAA）、台灣永續行動獎（TSAA）總計1金2銀的佳績。

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中央大學表示，學校藉由「永續發展」作為校務發展計畫推動主軸，持續辦理USR計畫深耕在地並且連結國際夥伴，盼以專業知識結合場域實踐凝聚共識，落實大學社會責任並且促成地方創生振興，而在2024亞太暨臺灣永續行動獎獲獎的計畫實踐場域，包含桃園市6個行政區，推動海岸生態保育、海客文化保存、社區生態旅遊與身障者包容性創新創業等議題。

▲2024亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮，中央大學USR計畫團隊榮獲1金2銀殊榮。左為教育部高教司代理司長梁學政，右為中央大學副校長許秉瑜。（圖／教育部提供）
▲2024亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮，中央大學USR計畫團隊榮獲1金2銀殊榮。左為教育部高教司代理司長梁學政，右為中央大學副校長許秉瑜。（圖／教育部提供）
中央大學表示，「海好友你─桃海三生開闊國際夥伴永續力」，是在第三期USR的永續發展類國際合作型計畫，並由校長周景揚擔任總主持人，團隊包含地球科學學院、客家學院、管理學院及教務處教學發展中心，107學年第一期執行迄今，提出桃海三生（生態、生活、生產）的宗旨，也與在地居民、桃園市府各單位共同合作，透過海岸環境監測、保育行動、環境教育、社會企業等行動策略，建立海岸社區的永續發展，也讓海岸魅力再現，另也對於氣候變遷的威脅與在地海客文化之失傳，藉由辦理跨國工作坊、移地課程、海外社企實習等行動連結各國夥伴，共同開闊國際夥伴永續力。

中央大學指出，「身生不息─桃園身障包容科技與包容創業教育」，是在第三期USR提出的新興計畫，並由管理學院教授沈建文擔任總主持人，團隊包含管理學院、生醫理工學院、客家學院，透過增進身障者「身」體與「生」活福祉作為目的，結合跨域的學術專業，提出桃園在地身障者共融創業教育與共融科技行動，包含合作脊髓損傷潛能發展中心的傷友，設計開發傷友永續手套及患者專用坐墊、開發ACT ChatGPT系統（接受與承諾治療Acceptance and Commitment Therapy），可讓身障者隨時進行相關的ACT輔導，並且導入Salesforce非營利組織平台，協助非營利組織即時掌握組織營運動態，進而落實大學專業實踐，促進包容科技與創業教育的永續發展。

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