奧運射擊／冷臉開槍爆紅！韓國射擊美女記者會昏倒 緊急CPR搶救
韓國31歲射擊女選手金藝智今年在在2024巴黎奧運賽場上的「冷臉」帥氣模樣爆紅，也在10公尺空氣手槍項目成功摘下銀牌。金藝智本周返回韓國。但韓國媒體今（9）日報導，她在出席記者會期間突然痙攣後昏倒，經CPR搶救之後，恢復意識，根據韓國媒體《中央日報》報導，金藝智9日上午11時在記者會上昏倒，在現場接受緊急措施之後身體狀況恢復，後來被送醫，記者會取消。所幸經治療後，金藝智已恢復意識，而韓國隊射擊教練也表示，「這是第一次看到金選手這樣，可能是7月行程緊湊，導致過度疲勞，加上現場來了很多媒體記者，讓她太過緊張，未來會持續觀察她的身體狀況。」
記者吳政紘/綜合報導
韓國美女爆紅 疑似壓力過大
金藝智這次參加女子10公尺空氣手槍賽事，雖然力摘銀牌，但疑似壓力過大，加上現場很多媒體，以及過於疲勞，讓她當場昏倒。
金藝智是在7月28日在10公尺空氣手槍項目摘銀，於8月7日返回南韓。當時她在奧運賽場上反戴鴨舌帽、冷酷專注開槍的神情讓她爆紅，宛如電影中的女殺手。
金藝智昏倒後，現場人員緊急施作CPR，並將金藝智送醫搶救，記者會也當場取消，所幸經治療後，金藝智已恢復意識。而韓國隊射擊教練也表示，「這是第一次看到金選手這樣，可能是7月行程緊湊，導致過度疲勞，加上現場來了很多媒體記者，讓她太過緊張，未來會持續觀察她的身體狀況。」