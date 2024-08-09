巴黎奧運「霹靂舞」今晚10時首度登場！「免費轉播」要怎麼看？

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霹靂舞（Breakdance）是嘻哈文化的一環，又稱地板舞、布雷克舞，是街舞風格的一種，霹靂舞的特色便是具有強烈的個人風格與自由度，並融合了多種肢體元素與技巧，以及其獨有的重要文化「對決（Battle）」而成為最受歡迎的嘻哈舞之一。
霹靂舞的基本舞步主要分為四類，搖滾步（Toprock）、排腿（Downrock或Footwork）、定點（Freezes）和大地板（Power moves），其起源是來自美國東岸黑人歌手詹姆斯‧布勞德，他在1949年上電視唱新歌時搭配了一系列自創的特殊舞蹈，讓許多青年備感興趣，爭相模仿，這類舞蹈通常選在街頭表演，因此霹靂舞也被稱為街頭舞蹈。
霹靂舞因為它挑戰人體極限的舞技和明快又強烈的節奏感，非常容易吸引年輕人的目光，因此世界運動舞蹈總會決定推動讓霹靂舞首度登上2024巴黎奧運的舞台，使這個過去被認為是次文化的舞種有了不同凡響的價值。
奧運霹靂舞要怎麼比?
2024巴黎奧運霹靂舞僅有個人賽項目，於巴黎協和廣場進行，本次將會有32名選手參賽，分為男子組、女子組各16人，比賽將採取1對1的「Battle」，每位舞者將配合音樂在每回合進行60秒的表演，採3局2勝制，由評審評分總和較高者晉級，其評分標準將注重在舞蹈的創造力、個性、技術、多樣性、表演性、音樂性共6個面向，其中表演性與創造力佔比60%，其餘項目則佔比40%。
特別的是，與其他舞蹈比賽不同，巴黎奧運霹靂舞的比賽音樂將由DJ現場即興製作，舞者將在毫不知情的狀態下上場，因此比賽也十分考驗臨場反應，選手們必須根據聽到的臨時音樂創作出即興的編舞，並且掌握音樂的節奏才能得到較高的迴響。
台灣第一人參戰奧運霹靂舞 名額得來不易
本屆奧運霹靂舞項目中共有32名舞者參賽，其中，台灣霹靂舞運動員孫振也將代表台灣出戰，奧運霹靂舞比賽的男性選手僅僅只有16位，可見其門檻相當高，到底參賽選手是怎麼選出來的?
首先，舞者們的出生日期必須早於2008年12月31日（年滿16歲），並且需透過2023年世界錦標賽、洲際運動會／洲際錦標賽、奧運資格系列賽等三類賽事，來爭取巴黎奧運霹靂舞比賽的參與名額。
我國好手孫振便是在2024年奧運資格賽中取得入場奧運的門票，他先在上海站中奪得了第七名，雖然在布達佩斯站止步於16強，但是最終總積分仍使他位居第十名，並獲得了2024奧運的參賽資格，他曾誓言說要讓世界看見台灣霹靂舞滿滿的能量。孫振將於8月10號對上摩洛哥的霹靂舞者Billy，期待他將會帶來精彩的演出與展現優秀的舞蹈技巧，為台灣爭光。
奧運霹靂舞轉播：
轉播平台：Hami Video、愛爾達電視台
免費收看網址：【免費】Hami奧運3台、愛爾達奧運3台
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